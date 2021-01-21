Закупку вакцин от COVID-19 саботировал функционер Офиса президента, – источник

Украина не воспользовалась как минимум тремя возможностями получить вакцину от COVID-19 на несколько месяцев раньше анонсированного марта. Однако не сделала этого из-за саботажа советника президента по дипломатическим вопросам Игоря Жовквы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Еще 4 мая МИД направил Жовкве официальное письмо с просьбой доложить президенту об инициативе Евросоюза по сбору средств для создания вакцины против COVID-19 и целесообразности присоединения Украины к этой инициативе. В письме речь шла об инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Италии Джузеппе Конте и ֺпремьер-министра Норвегии Эрни Сольберг, которую они обнародовали 2 мая прошлого года.

Впоследствии именно страны-инициаторы, а также те государства, которые поддержали инициативу, получили первоочередную возможность провести вакцинацию населения.

Украина же к инициативе не присоединилась и никаких взносов не делала. Следовательно – не попала в 92 стран с правом первоочередной вакцинации. Как утверждает наш источник, произошло это потому, что Игорь Жовква просто скрыл от президента полученную от министерства информацию.

Источник утверждает, что такая же участь постигла и направленную советнику президента Жовкве в сентябре просьбу МИД доложить руководству государства о готовности ведущего китайского производителя Sinopharm Group поставить в Украину вакцину от COVID-19.

В том же сентябре, утверждает источник, благодаря Жовкве президент так и не узнал о пересланном ему письме о предложении Глобального фонда вакцин COVAX, выполнение которых позволило бы Украине получить от этого фонда большую партию вакцин, чем наша страна получит сейчас.

Наш источник утверждает, что Жовква саботировал и ряд других инициатив МИД, направленных на борьбу с коронавирусной пандемией.

В результате такого саботажа украинцы до сих пор ждут возможности вакцинироваться, хотя другие государства начали прививать своих граждан от коронавируса еще в декабре. Наше же государство в лучшем случае получит первые поставки вакцины китайского производителя Sinovac только в марте 2021 года.

Причины саботажа инициатив МИД со стороны Игоря Жовквы, приведшие к срыву вакцинации населения от коронавируса, неизвестны.

OBOZREVATEL обратился к Офису президента Украины с официальным запросом по поводу сложившейся ситуации и полученной нами информации.