Закон не писан. После закатанного в асфальт 'ковидного' фонда, власть тянет на дороги деньги НБУ?

Вместо того, чтобы закупать ИВЛ, защищать медиков и поднимать убитую после весеннего локдауна экономику, власть больше половины государственного Фонда борьбы с COVID-19 направила на любимое детище президента Зеленского – программу "Большая стройка".

И ни возмущения внутри страны, ни требования провести ревизию по расходованию антиковидного фонда от МВФ, ни полное разрушение системы здравоохранения и сообщения о многочисленных смертях украинцев, которые просто не могут получить медицинскую помощь, похоже, ничему так и не научили власть имущих.

Как стало известно OBOZREVATEL, сейчас в высоких кабинетах решили запустить руки в Нацбанк Украины. О деталях схемы – читайте дальше.

Незамеченной для широкой публики прошла новость о том, что Национальный банк 13 ноября выделил 16 млрд грн на рефинансирование 12 банков. 4 из них получили рефинансирование под 6% на 84 дня. Но основную массу денег банковские учреждения должны вернуть за 5 лет, выделялись средства для них под те же 6%.

В целом, процедура рефинансирования – достаточно рутинная. И выделение НБУ средств 13 ноября мало чем отличалось бы от других подобных операций. Если бы не одно "но". Обычно банки получают от государства максимум 1-2 миллиарда. Но в этот раз один из претендентов на получение рефинанса – государственный "Укрэксимбанк" – получил 10,76 млрд грн. Почти вдвое больше, чем все остальные банки, вместе взятые.

Чем же обусловлена такая неслыханная щедрость Нацбанка и зачем "Укрэксимбанку" понадобилось столько денег? По мнению бывшего генпрокурора Юрия Луценко, которую он озвучил на своей странице в Фейсбуке, власть решилась запустить печатный станок, чтобы закрыть дыру в бюджете в 150-200 млрд грн.

"Экономика падает. МВФ в займах давно отказал. Внешние рынки не покупают ОВГЗ. Поэтому началось печатание гривны. На самом деле физически никакого печатного станка не используют. Просто Нацбанк занимает одному из государственных или "дружественных" коммерческих банков сколько-то миллиардов гривен, на которые они покупают ОВГЗ . Банки зарабатывают 3-5% маржи, правительство получает гривну для социальных выплат. Потому что задержка зарплат уже есть даже в СБУ! Сегодняшние 16 млрд рефинанса - пробный шар большой эмиссии", – написал Луценко.

Впрочем, как удалось узнать OBOZREVATEL от нескольких не связанных между собой источников, в этот раз господин экс-генпрокурор ошибся. И полученные миллиарды "Укрэксимбанк" направит вовсе не на покупку ОВГЗ. Государственный банк в прямом смысле закатает эти деньги в асфальт. Туда же, куда уже закатали большую часть средств из государственного Фонда борьбы с коронавирусом.

Наши источники утверждают, что выделенные Нацбанком миллиарды государственный банк под видом кредита передаст "Укравтодору". Выделяется этот кредит якобы на особых условиях, которые впрочем пока не разглашаются. И направлены они будут на строительство и ремонт дорог в рамках "Большого строительства", которым так кичится президент Зеленский.

Фактически, Нацбанк просто использовал "Укрэксимбанк" в качестве ширмы для передачи средств "Укравтодору". Хотя это прямо запрещено законом. В частности, 54 статья Закона Украины "О Национальном банке Украины" четко запрещает НБУ предоставлять любые кредиты как прямо, так и косвенно на финансирование расходов Государственного бюджета Украины.

И это нарушение законодательства выглядит особенно циничным на фоне постоянных антирекордов по количеству новых случаев заболевания COVID-19, все более частых сообщений о смерти украинцев из-за отсутствия мест в больницах или недостатка кислорода, практически уничтоженного карантином малого и среднего бизнеса, сотен тысяч безработных и полного краха экономики... Вместо того чтобы спасать государство и жизни граждан, власть вымащивает им дороги в морги.

С просьбой прокомментировать откровенно противозаконную сделку мы обратились к представителям провластной партии.

Так, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук убеждена: ситуация в медицине далеко не так критична, как сообщают СМИ.

"Если говорить о расходах на больницы, то у Минздрава был план по открытию новых больниц, увеличению количества койко-мест, разводке кислорода. И бюджетный комитет постоянно распределяет дополнительные средства в том числе и на кислород", – рассказала Кравчук.

Упреки о недопустимости выделения миллиардов гривен в то время, когда сотни украинцев задыхаются в больницах из-за отсутствия кислорода, нардеп отвергает.

"Те средства, которые выделяются на дороги – это фактически борьба с последствиями экономического кризиса. Коронакризис – это не только о пандемии как таковой. Это и экономический кризис в том числе. А это падение экономики, потеря рабочих мест и тд. Чтобы, условно говоря , "вылечить" экономический кризис, нужно вкладывать деньги в инфраструктуру. Это мультипликатор для экономики. Дороги ремонтируют украинцы, в том числе, и украинским материалами. У них высокая белая зарплата", – говорит Кравчук.

Она убеждает: забрав деньги с антиковидного фонда, президент просто выполняет данное ранее украинцам обещание.

"Касательно средств на дороги. Еще в начале года были заявления от президента Украины, который сказал, что средства от выигрыша в Стокгольмском арбитраже пойдут на инфраструктурные проекты и дороги. "Большая стройка" – это не только дороги. Это еще около 700 объектов по всей Украине: школы, детские сады и приемные отделения больниц. 210 приемных отделений. Их начали чуть позже ремонтировать, чем школы и детские сады, но работы идут. Строительство по областям курирует Министерство регионального развития", – объяснила Кравчук.

Несколько скептически относительно готовности украинской системы здравоохранения к пандемии относится коллега Кравчук по фракции нардеп Александр Качура. Он убежден: расходование средств из антиковидного фонда требует серьезного изучения, аудита и оценки.

"Сейчас основной акцент должен быть на медицину. Поэтому в депутатском корпусе есть много вопросов к таким решениям, которые принимаются по перераспределению фондов, выделению средств на различные патриотические фильмы и тому подобное. В этом контексте мы направляли депутатское обращение. Я лично обратился к Государственной аудиторской службе и Счетной палате, чтобы они провели аудит всех средств, которые были выделены из "ковидного" фонда. Они должны предоставить отчет, что использование средств было целевым", – подчеркнул Качура.

Сделку с передачей средств от Нацбанка к "Укравтодору" под видом рефинансирования государственного "Укрэксимбанка" Качура считает законной, хотя и несвоевременной.

"Что касается выделения средств "Укрэксимбанка" – это государство выдает гарантии на кредитование, насколько мне известно. Она гарантирует, что кредит этот будет возвращен. Государство берет на себя обязательства – и выделяются средства на строительство дорог. Мне кажется, это не совсем своевременно. Я слышал об этой транзакции, которая была, если можно ее так назвать. В депутатском корпусе есть неприятие этих действий. Мы понимаем, какая ситуация сейчас в медицине", – констатировал Качура.

По мнению нардепа, ситуация с противодействием коронавирусу в Украине пока не позволяет тратить миллиарды на дороги.

"Я ездил в регионы. И действительно загруженность больниц под 100%. Людей некуда госпитализировать, кому-то отказывают – а мы строим дороги. Конечно, инфраструкутура сейчас важна, "скорые помощи" ездят по дорогам. Но при этом мы не видим, чтобы медицина была всем обеспечена. Если бы это было так, можно было бы привлекать дополнительные средства на такие инфраструктурные проекты, как дороги. Однако сейчас это несвоевременно. Поэтому в депутатском корпусе однозначно есть запрос на четкий отчет о том, почему средства использовались именно так", – резюмировал Качура.

Напомним, из 66 млрд грн, выделенных государством на борьбу с коронавирусом, на закупку ИВЛ, вследствие критической нехватки которых сейчас ежедневно умирают украинцы, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено всего 100 млн. грн, из которых не потрачена даже половина. На обеспечение лабораторий, которые должны делать тесты на выявление COVID-19 и закупку средств медицинской защиты, выделяли без малого 4 млрд. Сейчас освоено 19% от этой суммы. И больные украинцы неделями вынуждены ждать своей очереди на тест и его результатов, а сообщения о смерти медиков стали привычными.

Использовать деньги на борьбу с коронавирусом на что-либо другое – недопустимо. Такого мнения придерживается народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич, которая дважды переболела COVID-19.

"С начала эпидемии мы как депутаты сформировали Фонд для борьбы с коронавирусом – 65 млрд. грн. 80% необходимых решений было принято еще в марте. Там было достаточно четко все прописано и по обеспечению кислородом, созданию и оборудованию кислородных станций, установке кислородного оборудования. Четко было прописано, что этот Фонд должен использоваться для предотвращения коронавирусной болезни. В мае мы приняли новый закон, согласно которому каждый, кто заболел ковид и попал в больницу, обеспечивался эффективным лечением", – подчеркнула нардеп.

Впрочем, по ее словам, пока власть отчитывалась о своих успехах в противодействии болезни – средства из "ковидного" фонда расходовались куда угодно, но не по прямому назначению.

"В последние месяцы ситуация осложнялась и мы постоянно вызывали на доклады то министра, то премьера. Все, что слышали: " у нас все хорошо, каждый день мы делаем больше тестов". Коронавирусный фонд тратят на другие вещи, а Минздрав его не отстаивает. На строительство дорог пошла половина средств из фонда и это катастрофа. Я знаю, что даже между комитетом здравоохранения, монобольшинством и Минздравом начинается конфронтация. А можно было бы закупить кислородные станции на каждую украинскую территориальную общину. 65 млрд грн – достаточно средств и на тестирование доплаты медикам, компенсации в случае их смертей, и на кислородные станции", – убеждена Зинкевич.

Всего "Укравтодор" из антиковидного фонда получил 36 млрд грн, из которых освоено уже почти 70%.

Как освоено – на днях рассказал бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Уманский. По его словам, такие необходимые сейчас государству миллиарды делят между собой 6 компаний, под которые были изменены требования к тендерной документации, и которые затем перепродают выигранные подряды субподрядчикам. По его информации, "откаты" при строительстве дорог сейчас достигают 30-40%.

"Ейфория начала захватывать."Стопы, повороты.." утрачены. Почти каждый месяц правительство начало искать, у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель" – "ручки" дрожат от возможностей. То 2 млрд очередных добавят, то госбанки "нагнут" выдать очередные миллиарды. "Их не остановить" – в жерло аппетита идет все. Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 млн. – на безделушки для них, но не для онкобольных. Кого беспокоят онкобольные?" – написал Уманский.

Теперь же очередь дошла и до Нацбанка.