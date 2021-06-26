Захаровой "трудно понять" обвинения Зеленского в раздаче паспортов РФ на Донбассе

В Министерстве иностранных дел России заявили, что раздача паспортов этой страны жителям Донбасса является "суверенной прерогативой суверенных государств".

Так, представительница МИД России Мария Захарова в официальном комментарии отметила, что соответствующие обвинения президента Украины Владимира Зеленского ей "понять трудно". "Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается", – заявила она.

При этом раздачу паспортов жителям ОРДЛО Захарова назвала "гуманитарным жестом" и в ответ обвинила Украину в "социально-экономической и транспортной блокаде" Донбасса и "невыполнении обязательств по Минским соглашениям".

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По мнению Захаровой, предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО якобы не противоречит "международной практике". Она заявила, что в больших количествах свои паспорта украинцам якобы выдают Польша, Венгрия и Румыния, а сама Украина "активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья".

Как известно, 24 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1" сказал, что, раздавая свои паспорта жителям оккупированного Донбасса, Россия не придерживается логики Минских договоренностей. Он также сообщил, что, по подтвержденным данным, в ОРДЛО были выданы 350 – 400 тысяч паспортов РФ.

"Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Путина отреагировали на слова Зеленского о "стене" на Донбассе. Во время своего интервью украинский президент допустил, что план может быть реализован, но принимать решение должны сами украинцы на референдуме.