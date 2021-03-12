Захарова ответила на слова Кравчука о "радикальных шагах" на Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предостерегла Украину от попыток реализовать силовой сценарий деоккупации Донбасса.

Так она отреагировала на слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о необходимости "радикальных шагов" на востоке. Как сообщила пресс-служба МИД РФ, дипломат страны-агрессора заявила, что ее возмущает риторика представителей власти нашей страны.

"Хотели бы предостеречь "киевский режим", горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать на Донбассе силовой сценарий. В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям", – сказала Захарова, не упомянув о том, что единственным нарушителем перемирия на Донбассе является ее страна.

Кроме того, спикер МИД РФ обвинила Украину в саботаже и бездействии в вопросах восстановления мира в ОРДЛО и заявила, что ответственность на Россию якобы возлагают безосновательно.

"При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее как будто есть некие обязательства по минскому комплексу мер", – подчеркнула Захарова, пытаясь всех убедить в непричастности страны-агрессора к вооруженному конфликту в Украине.

Подытоживая, она сделала неправдивое заявление о том, что его сторонами якобы являются лишь наше государство и террористические "Л/ДНР".

"Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе", – завершила свой спич Захарова.

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