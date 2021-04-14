Захарова обвинила НАТО в подстрекательстве Украины к войне на Донбассе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Североатлантический альянс (НАТО) в подстрекательстве Украины к войне на востоке.

Свои претензии скандальная дипломат озвучила в эфире пропагандистского радио "Вести ФМ". Кроме того, она попыталась возложить вину за все военные преступления свой страны на Донбассе на наше государство.

"НАТО – военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с "киевским режимом", альянс не выражает озабоченности в отношении того, что там (на Донбассе. – Ред.) происходит, а наоборот еще больше науськивает киевских политиков, эти горячие головы на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, пожилые люди", – высказалась представительница страны-агрессора.

Кроме того, Захарова озвучила недовольство позицией Евросоюза, который якобы спокойно наблюдает за происходящим на Донбассе.

"ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет "киевский режим". Речь идет уже не о правах человека, а о первичной безопасности", – высказалась Захарова, не упоминая о вторжении РФ на чужую территорию.

Подытоживая, она обвинила Украину в "убийстве мирного населения" и передислокации войск, хотя на самом деле свои силы к украинской границе стянула именно РФ. Что касается поддержки нашей страны Евросоюзом, то Захарову возмутило, что он ужесточил риторику в отношении России и обвинил именно Москву в эскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что возможное членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на Донбассе и якобы "может привести к необратимым последствиям для украинской государственности".