Задержанный 'вор в законе' Умка помогал нардепу СН Семинскому 'отжимать' долю в крупнейшей нефтегазовой компании

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога "вору в законе" по кличке Умка, задержанному ранее с "общаком" 3,2 млн долларов. По информации СМИ, он принимал участие в схеме потенциального незаконного присвоения депутатом от "Слуги народа" Олегом Семинским доли в крупнейшей нефтегазовой компании.

О задержании стало известно из заявления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет издание "Сегодня".

"Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения двум "ворам в законе" – 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" – ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины... 20 мая полицейские задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по прозвищам "Умка" и "Лаша Сван" (по данным СМИ, Умка – кличка криминального "авторитета" Сергея Олейника, а Лаша Сван – уроженец Грузии Лаша Джачвлианы, которого не раз задерживали в Киеве – ред.), а также изъяли средства "воровского общака", а это – более 3,2 млн долл. США", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Умка также был одним из участников предполагаемого преступного сговора с целью присвоения доли в крупнейшей нефтегазовой компании "Нефтегаздобыча" между депутатом от "Слуги народа" Олегом Семинским и Андреем Мельником, одним из так называемых криминальных "авторитетов".

На записи разговора народного депутата "Слуги народа" Олега Семинского с Андреем Мельником, которую вели по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В., собеседники вспоминали Умку как одного из участников предполагаемого сговора. По словам мужчин на записи, Семинский с помощью Умки и других криминальных "авторитетов" собирался забрать долю в компании у одного из акционеров стоимостью в 150 млн долларов.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о своем якобы похищении бандитами в период с 2012 по 2015 год. Одним из предполагаемых похитителей был именно Андрей Мельник, с которым в 2020 году депутат на записях обсуждает способы, как присвоить долю в нефтедобывающей копании "Нефтегаздобыча", где он ранее работал директором.