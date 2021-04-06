Задержанный в Крыму журналист – о пытках ФСБ: от боли я готов был признаться в чем угодно

Независимым адвокатам впервые удалось увидеться с задержанным в Крыму сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) журналистом Владиславом Есипенко. Это произошло во вторник, 6 апреля, спустя 28 дней после ареста.

Во время судебного заседания, где рассматривали апелляцию на лишение его свободы, Есипенко заявил о том, что все признания, которые он сделал, были получены ФСБ посредством пыток, передает "Крым. Реалии".

Журналист написал в заявлении, что после задержания его привезли в подвал без окон, где сотрудники ФСБ насильно раздели его догола и положили на пол. После на уши ему надели две петли из проводов, по которым пустили ток.

"Боль была очень сильной, глаза взрывались огнями, а мозг как будто закипал. От такой боли я готов был признаться в чем угодно и подписать любые бумаги. Всю ночь меня пытали, задавая вопросы типа: не связан ли я со спецслужбами Украины. В перерывах меня водили в туалет, давали попить воды. Пытка током менялась избиениями меня сотрудниками ФСБ", – сообщил Есипенко.

На утро журналист дал признательные показания на камеру и подписал документы. В ходе следственных действий его также привезли к схрону, где он якобы подобрал гранату.

"Далее мне сотрудники ФСБ объяснили, что я не должен нанимать частных адвокатов, иначе меня опять будут пытать, только провода с током будут подсоединять не к ушам, а к гениталиям. До сегодняшнего дня, ввиду давления на меня, я не мог сменить адвоката и вынужден был подписывать против себя признательные показания", – рассказал журналист.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ два дня пытали током задержанного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко. Таким образом оперативники заставили его дать показания.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".

Против Владислава Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат.