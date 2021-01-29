Задержанный по делу о покушении на генерала СБУ назвал заказчика – СМИ

Полковник Службы безопасности Украины Юрий Расюк, которого задержали по делу о покушении на генерала спецслужбы, заявил, что организатором преступления был Дмитрий Нескоромный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, которые были на закрытом заседании суда 29 января.

Он уточнил, что Расюк пошел на сделку со следствием и даст разоблачительные показания в отношении Нескоромного, который был заместителем главы СБУ.

"Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", – отметил Бутусов. Он добавил, что, по статье 381 КПК, после соглашения со следствием подозреваемого и с согласия потерпевшего допрос может осуществляться в суде по упрощенной процедуре.

Также, по данным журналиста, показания дал свидетель по делу Олег Поскотинин, которому Расюк предлагал стать исполнителем убийства.

Напомним, что ранее СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации преступления.

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