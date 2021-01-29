Задержанный по делу о покушении на генерала СБУ назвал заказчика – СМИ
Полковник Службы безопасности Украины Юрий Расюк, которого задержали по делу о покушении на генерала спецслужбы, заявил, что организатором преступления был Дмитрий Нескоромный.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, которые были на закрытом заседании суда 29 января.
Он уточнил, что Расюк пошел на сделку со следствием и даст разоблачительные показания в отношении Нескоромного, который был заместителем главы СБУ.
"Расюк заявил, что пошел на соглашение со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", – отметил Бутусов. Он добавил, что, по статье 381 КПК, после соглашения со следствием подозреваемого и с согласия потерпевшего допрос может осуществляться в суде по упрощенной процедуре.
Также, по данным журналиста, показания дал свидетель по делу Олег Поскотинин, которому Расюк предлагал стать исполнителем убийства.
Напомним, что ранее СБУ обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дмитрий Нескоромный якобы был задержан в Киеве 22 января – за заказ убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Но после этого ему удалось сбежать.
Стало известно, что операция по задержанию бывшего первый зампреда СБУ готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.
СБУ подтвердила, что провела спецоперацию по предупреждению убийства сотрудника спецслужбы и задержала еще одного ее действующего представителя.
По словам шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, полковник СБУ уехал в РФ по российскому паспорту.
В ответ на это Нескоромный заявил, что находится в Европе, и опубликовал фото вида из своего окна.
Он также анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя о коррупции в Украине.