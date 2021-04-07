Задержанный на взятке брат судьи Вовка оказался замглавы Службы внешней разведки

Родной брат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов, задержанный при попытке получить 100 тысяч долларов взятки, оказался заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

По данным OBOZREVATEL, Зонтов обеспечивал безопасность коррупционных деяний Вовка.

Братья организовали тайное хранилище наличных денег и антиквариата в квартире по улице Джона Маккейна, 22 в Киеве.

Кроме того, после назначения на государственную должность Зонтов не приостановил действие адвокатской лицензии в нарушение закона о госслужбе.

Напомним, в квартире-хранилище правоохранители нашли большие объемы иностранных наличных: более 3,7 млн долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Также обнаружены предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

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