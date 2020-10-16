Задержанного "наркодиллера нардепов и мажоров" Юрия Чернецкого выпустили на свободу за 2 млн грн. Видео

За Юрия Чернецкого, которого называют "наркодиллером киевских мажоров и народных депутатов", внесли залог в размере 2 миллиона гривен. Его задержали накануне – 13 октября.

Об этом сообщил Telegram-канал "Темный рыцарь", опубликовав соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Также информация об этом появилась у "Киева оперативного".

"За наркодиллера киевского бомонда Юрия Чернецкого кто-то внес залог в 2 млн гривен, и он на свободе. Хотя недавно Рада проголосовала за то, чтобы наркоторговцы под залог не выходили. Кто выкупил Юру-200?" – сказано в публикации.

Несколькими днями ранее прокуратура Киева заявила о задержании преступной группировки, участники которой продавали кокаин в ночных клубах столицы.

По данным ведомства, незаконный бизнес организовал местный житель. Он привлекал к работу двух знакомых.

"Злоумышленники сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам. По приблизительным оценкам, доход от наркобизнеса составлял в среднем 50 тысяч долларов ежемесячно", – отмечали тогда в прокуратуре.

Во время обысков были изъяты кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.

В ведомстве фамилии задержанных не назвали, однако по данным "Темного рыцаря", главным подозреваемым является именно Чернецкий, среди клиентов которого "есть и депутаты". Многие были у него в друзьях в соцсетях, однако после задержания некоторые удалились.

(Видео – Telegram "Темный рыцарь")

Как ранее писал OBOZREVATEL, главный редактор портала Bestin Полина Неня жаловалась, что бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий забрал у нее 3-летнюю дочку Теону и запрещает им видеться.