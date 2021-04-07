При обыске у брата главы ОАСК Вовка нашли миллионы долларов налички. Фото

При обыске у двух адвокатов, которые подозреваются в получении взятки в 100 тысяч якобы для главы Окружного административного суда Украины Павла Вовка нашли большую сумму наличных денег в валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Правоохранители отметили, что адвокатов задержали и сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей", – говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова – брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка – при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.