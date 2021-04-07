При обыске у брата главы ОАСК Вовка нашли миллионы долларов налички. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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При обыске у брата главы ОАСК Вовка нашли миллионы долларов налички. Фото

При обыске у двух адвокатов, которые подозреваются в получении взятки в 100 тысяч якобы для главы Окружного административного суда Украины Павла Вовка нашли большую сумму наличных денег в валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Правоохранители отметили, что адвокатов задержали и сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей", – говорится в сообщении НАБУ.

Миллионы наличных денег
Вскрытый сейф
Детективы НАБУ вскрыли сейф
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Сейф с деньгами

Напомним, что 6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова – брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка – при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.

УкраинаНациональное антикоррупционное бюро УкраиныОкружной административный суд города КиевакоррупцияПавел Вовк