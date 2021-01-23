Задержание экс-зампреда СБУ: силовики рассказали о спецоперации

В Службе безопасности Украины подтвердили, что провели спецоперацию по предотвращению убийства сотрудника спецслужбы.

Также в пресс-службе СБУ добавили, что был задержан один действующий сотрудник силового ведомства.

В СБУ отметили, что официальная информация по этому поводу будет предоставлена ​​позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий.

Напомним, что 22 января в Киеве якобы был задержан бывший первый зампред СБУ, полковник "Альфы" Дмитрий Нескоромный, но сразу после этого ему удалось сбежать. Он вместе с сотрудником СБУ Юрием Расюком подозреваются в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Позже появились подробности по задержанию Нескоромного. Якобы бывший зампред СБУ был заранее предупрежден о спецоперации против него, поэтому ему удалось скрыться.

Также появились данные якобы обвинения против Нескоромного сфальсифицированы самим Наумовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ в Киеве задержала на взятке сотрудника уголовного розыска Нацполиции.