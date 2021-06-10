Задержан вероятный убийца 8-летнего мальчика, найденного в коллекторе на Днепропетровщине. Фото

По подозрению в убийстве 8-летнего Ибрагима Оглы в городе Покров Днепропетровской области полиция задержала 33-летнего мужчину. Он якобы убил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.

Как сообщается на сайте областной полиции, преступление произошло еще 2 июня.

По данным полиции, между нетрезвым злоумышленником и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.

9 июня следователь сообщил задержанному о подозрении по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

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По информации ТСН, тело мальчика в коллекторе было засыпано слоем мусора. Правоохранители обыскивали это место чуть ли не в последнюю очередь, потому что 33-летняя мама мальчика заверила копов, что проверила уже и заброшенное здание рядом, и сам коллектор.

О том, что ребенок исчез, узнали 6 июня, хотя на самом деле он вышел из дома и не вернулся за 4 дня до этого. Почему мать так долго тянула с обращением в полицию, выясняют следователи.

Соседи рассказали, что женщина не работает и злоупотребляет алкоголем. К ней часто приходят гости и почти каждый раз это заканчивается дракой и приездом патрульных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по словам матери, сын пошел гулять на детскую площадку около 12:00 в минувшую среду и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.