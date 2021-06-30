Россия объявила охоту на "украинских шпионов": почему "успехи" ФСБ смешат и ужасают весь мир

Российская Федеральная служба безопасности устроила настоящий террор – задержанных по подозрению в работе на украинскую разведку под пытками заставляют сознаться в том, чего они не совершали. Эти люди стали разменной монетой в игре силовиков, изо всех сил пытающихся доказать свою эффективность и, конечно же, показать "враждебные намерения" Украины.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Не проходит и месяца, как Федеральная служба безопасности России бодро рапортует о задержании очередного "шпиона". Так, 24 июня в оккупированном Крыму "взяли" жителя Симферополя, которого обвинили в сборе данных для украинских спецслужб. Мужчина якобы интересовался полетами российской военной авиации.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации", – говорится в сообщении ведомства страны-агрессора.

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Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы. В том, что он признается во всех смертных грехах, собеседники OBOZREVATEL в оккупированном Крыму даже не сомневаются.

"Под пытками российских силовиков все подписывают признательные показания. Дела фабрикуют пачками, над людьми издеваются. Это полнейшее беззаконие", – убеждены они.

Одной из жертв российских "службистов" стала даже 66-летняя (!) крымчанка Галина Довгополая.

Женщину обвинили в работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Якобы она "выполняла разведывательные задания, направленные на собирание сведений об отдельном авиационном полке Черноморского флота РФ. Страшный итог – 12 лет лишения свободы.

Не менее дикая ситуация и журналистом-фрилансером, сотрудничавший с "Радіо Свобода" Владиславом Есипенко. Его задержали в марте в Крыму тоже за "сбор информации в интересах спецслужб Украины".

Почти месяц к задержанному гражданину Украины не пускали независимых адвокатов, а во время судебного заседания Есипенко заявил, что признание у него выбили под пытками.

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генерального штаба ВСУ, участник многочисленных миротворческих операций в разных странах, военный эксперт Владислав Волошин, задержания "украинских шпионов" сопровождаются еще и активной информационной кампанией. "Все российские СМИ активно ретранслируют сообщения, к примеру, Федеральной службы безопасности (ФСБ) – особо подчеркивая, что разоблаченный работал в интересах Украины – на военную разведку, СБУ и так далее", – сообщил Волошин.

Однако, по его мнению, такие "успехи" ФСБ вызывают смех во всем мире: "Дело в том, что тот, кто хоть немного понимает, как ведется агентурная работа, просто посмеется с подобных заявлений о поимке шпионов".

Волошин убежден, что методы работы российских спецслужб напоминают то, что происходило еще в прошлом веке. "Это как в конце 30-х годов, во время сталинского террора – когда людям "шили" статьи налево и направо. Но тогда еще и расстреливали, а сегодня в России "просто" лишают свободы на много лет.

Причем большинство процессов в российских судах по подобным делам идут в закрытом режиме, засекречены, так что ни о каком реальном доказательстве вины речь не идет.

Спецслужба страны-агрессора просто ставит себе галочку – мол, вот как мы предотвращаем угрозу, ну и, конечно, дают посыл всему миру, что это именно Украина ведет "враждебные действия", проводит разведывательную работу против России. Но в других странах прекрасно понимают, что происходит на самом деле", – объяснил Владислав Волошин.

Иногда задержанных обвиняют, например, в промышленном шпионаже. Однако, по мнению эксперта, это больше присуще стране, которая собирается воевать и нападать. "Но агрессором-то сейчас как раз является РФ, а не Украина. Что касается других направлений, у нашей разведки и так достаточно информации.

Помните, в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота, который якобы передавал секретные сведения украинской разведке. Ну что он мог передавать? Чего мы не знаем о ЧФ РФ? Это же просто смешно. Мы знаем там все", – объяснил военный эксперт.

За годы президентства Владимира Путина в России увеличиваются траты на силовиков, а их зарплаты растут. По подсчетам российского независимого медиа "Проект", объединившего журналистов-расследователей и репортеров, на территории Российской Федерации живет около 2,6 млн людей, занятых в силовых ведомствах. То есть, это приблизительно каждый 57-й россиянин.

Почти треть всего федерального бюджета ежегодно уходит на силовиков. "Расходы по статьям "Национальная оборона" и "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" к 2018 году достигли 29% от федеральных трат, хотя в 2012 году составляли 21%. Основная часть расходов на силовиков уходит на защиту страны от внешних врагов", – говорится в расследовании "Проекта".

Больше всего выросли расходы на ФСБ. Если в 2012-2013 годах доля расходов на статью "органы безопасности" не составляла даже 0,1 процента от общих трат на силовиков в федеральном бюджете, то уже к 2018 году этот показатель вырос до 7%. Причем ситуация резко стала меняться с 2014 года (начала российской агрессии против Украины. – Ред.).

ФСБ – единственное силовое ведомство, расходы на которое стабильно повышаются каждый год. А их, конечно, нужно как-то оправдывать. Сегодня мы как раз и наблюдаем "рост эффективности" – ценой сломанных судеб ни в чем не повинных людей.