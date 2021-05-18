За выходные наемники РФ на Донбассе стреляли более тысячи раз

В период с 14 по 16 мая ситуация в зоне ООС на Донбассе оставалась напряженной. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.

Как говорится в отчете СММ, больше всего нарушений было в Донецкой области с вечера 14 по вечер 16 мая. Миссия ОБСЕ зафиксировала 1173 нарушения, в том числе и 53 взрыва (3 разрыва, 2 взрыва в воздухе и 48 взрывов неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районах населенного пункта Майорск и шахты "Октябрьская" – там фиксировали боеприпасы, выпущенные в воздух.

Также напряженной была ситуация у Петровского – здесь слышали взрывы, очереди из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области произошло 192 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошло севернее и западнее участка разведения в районе Золотого. Там фиксировали боеприпасы, выпущенные вверх на участке разведения войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации разместили за линией отвода на Донбассе десятки единиц военной техники, среди которых танки и БМП. Их заметили у населенного пункта Мирное Донецкой области.