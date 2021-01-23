За убийство генерала СБУ предлагали $50 тысяч: спецслужба раскрыла детали дела

Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предлагал исполнителям 50 тысяч долларов.

Об этом на брифинге 23 января заявил начальник следственного управления спецслужбы Анатолий Булич, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что преступление планировали в сговоре несколько лиц.

Булич подчеркнул, что 22 января СБУ провела резонансное задержание сотрудника штаба антитеррористического центра за заказ другого сотрудника спецслужбы Андрея Наумова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По словам представителя Офиса прокурора Андрея Лисокобылки, действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. Ему объявлено о подозрении.

"Сбор данных проходил на протяжении длительного времени. Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления 50 000 долларов", – отметил Булич.

Он добавил, что подозреваемого задержали во время передачи части денег.

При этом Булич заявил, что уголовное производство не является разборками между сотрудниками СБУ, а также отрицает бегство кого-либо в наручниках.

"Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идет речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сбежал в наручниках полковник "Альфы", задержанный за заказ убийства генерала СБУ.