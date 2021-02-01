За Шереметом следили и активно готовились убить, – автор белорусских "пленок"

Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, обнародовавший запись разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, рассказал, как готовилось убийство журналиста Павла Шеремета.

В интервью ТСН Макар заявил, что у него есть подтверждения, что в конце 2015 года поднималась и собиралась вся информация, где живет Шеремет, куда он передвигается, все его поездки.

"И то, что Павел Шеремет уехал в Украину, является ничем иным, как спецслужбам упростить задачу, потому что ликвидация человека в стране, где есть вооруженный конфликт, есть какие-то группы лиц, которые имеют отношения к каким-то группировкам и оружию, это развязывает руки, и работать заказчику гораздо проще", – подчеркнул он.

По словам Макара, когда он коснулся этой темы, то сразу началось давление.

"Почему? Потому что, если это будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, это будет государственный терроризм со стороны Лукашенко. И это сильно ударит по нынешнему режиму, и по самому Александру Григорьевичу Лукашенко", – считает экс-спецназовец.

Он добавил, что сам Шеремет знал о риске его физической ликвидации.

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