За Шереметом следили и активно готовились убить, – автор белорусских "пленок"
Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, обнародовавший запись разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, рассказал, как готовилось убийство журналиста Павла Шеремета.
В интервью ТСН Макар заявил, что у него есть подтверждения, что в конце 2015 года поднималась и собиралась вся информация, где живет Шеремет, куда он передвигается, все его поездки.
"И то, что Павел Шеремет уехал в Украину, является ничем иным, как спецслужбам упростить задачу, потому что ликвидация человека в стране, где есть вооруженный конфликт, есть какие-то группы лиц, которые имеют отношения к каким-то группировкам и оружию, это развязывает руки, и работать заказчику гораздо проще", – подчеркнул он.
По словам Макара, когда он коснулся этой темы, то сразу началось давление.
"Почему? Потому что, если это будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, это будет государственный терроризм со стороны Лукашенко. И это сильно ударит по нынешнему режиму, и по самому Александру Григорьевичу Лукашенко", – считает экс-спецназовец.
Он добавил, что сам Шеремет знал о риске его физической ликвидации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 января была опубликована прослушка в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации Шеремета. В частности, отмечается вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.
Бывший сотрудник белорусского спецназа, а ныне активист оппозиции Игорь Макар уже направил эту запись в официальные структуры Брюсселя для объективного расследования преступлений режима Александра Лукашенко.
Нацполиция Украины отреагировала на публикацию в Беларуси пленок по Шеремету.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что версия о причастности спецслужб Беларуси к убийству Шеремета не повлияет на ход дела.
Семья Шеремета также прокомментировала информацию о причастности к его убийству спецслужб Беларуси.