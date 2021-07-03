За полдня – четыре смерти: спасатели забили тревогу в Украине

За полдня 3 июля на украинских водоемах утонули четыре человека. Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала украинцев быть осторожнее.

В сообщении на официальной странице ГСЧС в Twitter спасатели рассказали, что смертельные случаи произошли в Кривом Роге, Киеве, Кураховке. А последний – в Днепре.

"Люди, одумайтесь! У нас за полдня четыре утопленника. Кривой Рог, Киев, Кураховка Донецкой области и только что – опять Днепр, сорокалетняя женщина... Сколько можно повторять: выпил – в воду не входи! А также простая народная мудрость: "Не зная броду, не суйся в воду!" – сказано в сообщении.

Спасатели призвали украинцев "включать мозг".

"Прекратите умножать страшную статистику, включайте мозг около водоемов", – отметили в ГСЧС.

Напомним: согласно официальным данным ГСЧС только с 1 по 24 июня на реках и водоемах Украины утонули 126 взрослых и 28 детей. Несмотря на то, что спасатели проводят постоянные профилактические мероприятия, украинцы продолжают гибнуть на воде. Почему так происходит, читайте в материале.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел заявляли, что по состоянию на конец июня с начала года в Киеве на воде погибли 42 человека, из них 20 человек, среди которых один несовершеннолетний – в июне. В то же время полицейские спасли 26 человек, которые пытались переплыть Днепр, но переоценили свои силы. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в ГСЧС напомнили о правилах поведения на воде:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не заплывайте далеко в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17°С;

плавайте в воде не более 20 минут, это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 15 июня пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка. Водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.