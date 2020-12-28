За год СБУ задержала 11 российских шпионов и разоблачила 4 агентурные сети

В 2020 году контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность четырех агентурных сетей ФСБ и задержала 11 российских агентов.

Как сообщается на сайте СБУ, трех агентов задержали при попытке совершения диверсий на объектах критической инфраструктуры. Еще один был задержан на Луганщине, где пытался передать России секретную документацию по ракетному комплексу "Нептун" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Всего в 2020 году по материалам контрразведки СБУ начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности:

76 касаются государственной измены;

50 – террористической и диверсионной деятельности;

9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

4 – шпионажа.

Всего в этом году вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность:

10 лет заключения получил агент ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот";

12 лет за решеткой проведут двое граждан, которые по заданию так называемого "ЦСО МГБ ДНР" принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Украине отмечался День контрразведки СБУ. Разведчиков поздравил президент Украины Владимир Зеленский.