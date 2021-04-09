За адвоката, арестованного по делу брата судьи Вовка, внесли залог
В Высший антикоррупционный суд Украины 9 апреля поступило 3 миллиона гривен в качестве залога за арестованного адвоката Юрия Донца. Его вместе с братом главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка подозревают в коррупции.
Об этом изданию "Слово и дело" сообщили в ВАКС. Кто именно внес залог, не уточняется.
"За адвоката, которому следственный судья ВАКС сегодня избрал меру пресечения, внесли залог в определенном постановлением размере 2,951 млн грн", – заявила руководитель отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.
Донцу 9 апреля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 3 млн грн. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, которые просили об аресте и залоге в более 11 млн грн. Защита ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте.
Ранее отстраненного заместителя начальника управления Службы внешней разведки Украины и брата главы ОАСК Юрия Зонтова отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.
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