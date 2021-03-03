Юристы Стерненко заявили о возможной подделке документов и доказательств
Юристы осужденного активиста Сергея Стерненко заявили о возможной подделке документов и доказательств против него. Речь идет о якобы разнице подписей на документах и странностей в опознании улик.
Так, пистолет, с которого могли стрелять ночью, идентифицировали и узнали его цвет через восемь месяцев после происшествия. Об этом у себя в Facebook написал адвокат Маси Найем.
"То есть было так:
– Вот вам три черных пистолета. С какого восемь месяцев назад вечером в вас стреляли?
– С черного.
– У Сергея Стерненко был черный пистолет, правильно понимаем?
– Да. Был черный.
– Значит вот один из этих черных пистолетов.
Если черный пистолет – тогда точно Сергея", – написал юрист.
По словам Найема, подписи потерпевшего на разных документах явно разные, что может свидетельствовать о том, что дело сфабриковано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одесский активист Сергей Стерненко был приговорен к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества.
После этого во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.
В Киеве под Офисом президента прошли столкновения с силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
При этом в сети размещали объявления о наборе массовки на митинг за Стерненко.