Юристы Стерненко заявили о возможной подделке документов и доказательств

Юристы осужденного активиста Сергея Стерненко заявили о возможной подделке документов и доказательств против него. Речь идет о якобы разнице подписей на документах и странностей в опознании улик.

Так, пистолет, с которого могли стрелять ночью, идентифицировали и узнали его цвет через восемь месяцев после происшествия. Об этом у себя в Facebook написал адвокат Маси Найем.

"То есть было так:

– Вот вам три черных пистолета. С какого восемь месяцев назад вечером в вас стреляли?

– С черного.

– У Сергея Стерненко был черный пистолет, правильно понимаем?

– Да. Был черный.

– Значит вот один из этих черных пистолетов.

Если черный пистолет – тогда точно Сергея", – написал юрист.

По словам Найема, подписи потерпевшего на разных документах явно разные, что может свидетельствовать о том, что дело сфабриковано.

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