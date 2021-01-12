Юрист рассказал о "сером" импорте лекарств в Украину

Фальсификации лекарств в Украине предшествует "серый" импорт, когда лекарства перекупаются в других странах и завозятся к нам в чемоданах.

Об этом рассказал адвокат, партнер юридической фирмы "Правовой Альянс" Илья Костин, пишет "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что в Украине отсутствует активная и эффективная борьба с этим явлением.

"Предположим, что такой случай и произошел. Главный вопрос не в происхождении вакцины или стране, из которой ее импортировали, а в цепочке, по которой произошла поставка вакцины. Для закона введение в оборот незарегистрированного препарата – это фальсификация", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илья Костин оценил юридические аспекты возможного ввоза в Украину незарегистрированной вакцины от коронавируса и наказание за преступление, о котором заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.