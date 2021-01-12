Юрист оценил наказание за контрабанду вакцины от COVID-19 в Украине
Адвокат Илья Костин оценил юридические аспекты возможного ввоза в Украину незарегистрированной вакцины от коронавируса и наказание за преступление, о котором заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.
По словам Костина, любым законным путем ввезти такой препарат на территорию страны невозможно, пишет "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что случай контрабанды является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 32.1 Уголовного кодекса – фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств."Серый" импорт
Он рассказал, что часто фальсификации предшествует "серый" импорт, когда лекарства перекупаются в других странах и завозятся в Украину в чемоданах. К сожалению, в нашем государстве отсутствует активная и эффективная борьба с этим явлением, сказал Костин.
"Предположим, что такой случай и произошел. Главный вопрос не в происхождении вакцины или стране, из которой ее импортировали, а в цепочке, по которой произошла поставка вакцины. Для закона введение в оборот незарегистрированного препарата – это фальсификация", – отметил эксперт.Масштабы фальсификации в Украине
Адвокат заявил, что фальсификация лекарственных средств в Украине достигла таких объемов, что только одна группа преступников, которую задержали правоохранители в 2018 году, смогла подделать препараты на несколько десятков миллионов долларов.
"Эти препараты разошлись по всему миру и ВОЗ стала отправлять предупреждения по странам о сериях поддельных препаратов. Сегодня уже изъято 164 позиции фальсифицированных лекарственных средств, арестован ряд лиц, в том числе за рубежом, а также активы подозреваемых. Всего установлено 45 международных фармацевтических компаний-производителей, продукция которых была фальсифицирована, а торговля поддельными препаратами осуществлялась на территории 18 стран", – рассказал юрист.
По предварительной оценке, 20% всего объема фальсифицированных лекарств было распространено на территории Украины, 80% поставлялось на территории других стран.Контрабанда вакцины от коронавируса
Костин напомнил, что транспортировка и хранение вакцины должны осуществляться при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Речь идет, прежде всего, о вакцине немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.
"У любой вакцины есть срок, когда она считается эффективной после размораживания. Представьте, насколько эффективно с точки зрения логистики, должны были действовать преступники, чтобы поставить вакцину вне "холодной цепи". Это невозможно", – сказал адвокат о вероятности других случаев нелегального ввоза препарата.Контроль за нелегальным оборотом вакцин
Он отметил, что все институты для предотвращения нелегального оборота вакцин от коронавируса существуют, однако взаимодействия между ними нет.
"Существует Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками и это ее полномочия. Но ее эффективность очень мала в делах, где нужно бороться с уголовными преступлениями в сфере фальсификации лекарственных средств", – заявил Костин.
Адвокат добавил, что в Украине также нет эффективных механизмов и со стороны Министерства здравоохранения и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Подчеркиваю отсутствие в правоохранительных органах специализированных структур, которые бы вели коммуникацию с соответствующими органами власти в сфере здравоохранения и проводили бы досудебное расследование, которое является очень специфичным и нетипичным. Обычному следователю сложно качественно провести досудебное расследование в таких производствах", – сказал он.
Кроме того, установить цепь распространения фальсифицированных препаратов часто невозможно без участия врачей, отметил эксперт. По его словам, введение индивидуального лицензирования врачей позволит минимизировать эту проблему.
"Чтобы было понимание, в уголовном производстве, о котором шла речь выше, один из подозреваемых является врачом и, к сожалению, этот человек продолжает свою профессиональную деятельность", – подчеркнул адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Михаил Бродский заявил, что недавно в Украину тайно завезли партию вакцины Pfizer. При этом вакцинацию украинским чиновникам и бизнесменам проводит Роман Гольдман (клиника "Медиленд") за 2500 евро. По его информации, помогает ему в этом глава комитета парламента Михаил Радуцкий.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию Михаила Бродского и поручил СБУ и другим правоохранителям провести расследование. По теме позже высказались и сам премьер, и некоторые другие политики.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявил, что слышал о появлении нелегальной вакцины от COVID-19 в стране несколько дней назад.