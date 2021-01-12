Юрист оценил наказание за контрабанду вакцины от COVID-19 в Украине

Адвокат Илья Костин оценил юридические аспекты возможного ввоза в Украину незарегистрированной вакцины от коронавируса и наказание за преступление, о котором заявил глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

По словам Костина, любым законным путем ввезти такой препарат на территорию страны невозможно, пишет "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что случай контрабанды является уголовным преступлением, предусмотренным статьей 32.1 Уголовного кодекса – фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

Он рассказал, что часто фальсификации предшествует "серый" импорт, когда лекарства перекупаются в других странах и завозятся в Украину в чемоданах. К сожалению, в нашем государстве отсутствует активная и эффективная борьба с этим явлением, сказал Костин.

"Предположим, что такой случай и произошел. Главный вопрос не в происхождении вакцины или стране, из которой ее импортировали, а в цепочке, по которой произошла поставка вакцины. Для закона введение в оборот незарегистрированного препарата – это фальсификация", – отметил эксперт.

Адвокат заявил, что фальсификация лекарственных средств в Украине достигла таких объемов, что только одна группа преступников, которую задержали правоохранители в 2018 году, смогла подделать препараты на несколько десятков миллионов долларов.

"Эти препараты разошлись по всему миру и ВОЗ стала отправлять предупреждения по странам о сериях поддельных препаратов. Сегодня уже изъято 164 позиции фальсифицированных лекарственных средств, арестован ряд лиц, в том числе за рубежом, а также активы подозреваемых. Всего установлено 45 международных фармацевтических компаний-производителей, продукция которых была фальсифицирована, а торговля поддельными препаратами осуществлялась на территории 18 стран", – рассказал юрист.

По предварительной оценке, 20% всего объема фальсифицированных лекарств было распространено на территории Украины, 80% поставлялось на территории других стран.

Костин напомнил, что транспортировка и хранение вакцины должны осуществляться при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Речь идет, прежде всего, о вакцине немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

"У любой вакцины есть срок, когда она считается эффективной после размораживания. Представьте, насколько эффективно с точки зрения логистики, должны были действовать преступники, чтобы поставить вакцину вне "холодной цепи". Это невозможно", – сказал адвокат о вероятности других случаев нелегального ввоза препарата.

Он отметил, что все институты для предотвращения нелегального оборота вакцин от коронавируса существуют, однако взаимодействия между ними нет.

"Существует Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками и это ее полномочия. Но ее эффективность очень мала в делах, где нужно бороться с уголовными преступлениями в сфере фальсификации лекарственных средств", – заявил Костин.

Адвокат добавил, что в Украине также нет эффективных механизмов и со стороны Министерства здравоохранения и Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Подчеркиваю отсутствие в правоохранительных органах специализированных структур, которые бы вели коммуникацию с соответствующими органами власти в сфере здравоохранения и проводили бы досудебное расследование, которое является очень специфичным и нетипичным. Обычному следователю сложно качественно провести досудебное расследование в таких производствах", – сказал он.

Кроме того, установить цепь распространения фальсифицированных препаратов часто невозможно без участия врачей, отметил эксперт. По его словам, введение индивидуального лицензирования врачей позволит минимизировать эту проблему.

"Чтобы было понимание, в уголовном производстве, о котором шла речь выше, один из подозреваемых является врачом и, к сожалению, этот человек продолжает свою профессиональную деятельность", – подчеркнул адвокат.

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