Юрченко обвинил "мусорную мафию" в уголовном деле против него. Первое видеообращение
Народный депутат Александр Юрченко, который подозревается в коррупции, заявил, что не совершал никаких преступлений и докажет свою непричастность к инкриминируемым ему правонарушениям.
В своем видеообращении в Facebook Юрченко заявил, что в отношении него распространяют неправдивую информацию. Он обвинил в совершении правонарушений сотрудников НАБУ.
"Никакой неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не вымогал и не побуждал никого предоставлять мне денежные средства", – сказал Юрченко.
По его словам, это подтверждается многочасовыми обысками в помещениях, которые связаны с его частной жизнью и депутатской деятельностью.
Также он отметил, что обыски проходили с многочисленными нарушениями.
"Кому это нужно? Мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая бы регулировала обращение с отходами, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы. И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире", – пояснил нардеп.
Он также отметил, что в ходе обысков у него не нашли ничего, что может доказывать его вину.
"Я не буду препятствовать всестороннему и прозрачному досудебному расследованию. И докажу свою непричастность к инкриминируемым мне правонарушениям", – резюмировал Юрченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.
17 сентября Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко отправится в тюрьму.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Александр Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере трех миллионов гривен и вышел из СИЗО.