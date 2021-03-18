YouTube заблокировал канал российских пропагандистов к годовщине оккупации Крыма
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала российских пропагандистов "Вести Крым", лишив его возможности проведения прямых эфиров и публикации новых видео.
Такие ограничения были введены накануне седьмой годовщины оккупации Россией украинского полуострова. Об этом говорится в сообщении на сайте соответствующей телерадиокомпании.
Причиной стала публикация на "Вести Крым" еще от 21 апреля 2019 года, которая вышла под заголовком "Вот кто в почете в Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".
К материалу была прикреплена видеохроника времен Второй мировой войны, в которой нацисты в поисках еврейского населения сжигали деревни и бросали гранаты.
Канал российских пропагандистов на YouTube заблокировали сроком на одну неделю, в то же время предупреждение по нему будет действовать до 15 июня 2021-го.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в августе 2020 года YouTube решил заблокировать деятельность 86 каналов, трех блогов и одного аккаунта AdSense, которые модерировались из России.
В этом году в марте YouTube заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который в феврале попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны.