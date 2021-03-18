YouTube заблокировал канал российских пропагандистов к годовщине оккупации Крыма

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала российских пропагандистов "Вести Крым", лишив его возможности проведения прямых эфиров и публикации новых видео.

Такие ограничения были введены накануне седьмой годовщины оккупации Россией украинского полуострова. Об этом говорится в сообщении на сайте соответствующей телерадиокомпании.

Причиной стала публикация на "Вести Крым" еще от 21 апреля 2019 года, которая вышла под заголовком "Вот кто в почете в Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".

К материалу была прикреплена видеохроника времен Второй мировой войны, в которой нацисты в поисках еврейского населения сжигали деревни и бросали гранаты.

Канал российских пропагандистов на YouTube заблокировали сроком на одну неделю, в то же время предупреждение по нему будет действовать до 15 июня 2021-го.

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