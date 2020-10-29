Языковой скандал в маршрутке Славянска: в МВД отреагировали

Пассажиры маршрутки в Славянске Донецкой области, которые набросились на женщину за замечание о маске и то, что она говорила на украинском языке, понесут наказание в соответствии с законами Украины.

В частности, будут отвечать за разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает пресс-служба МВД.

"Уже в ближайшее время они узнают, что Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам (ст.161). Что санкция за издевательства над людьми, которые говорят на украинском, – до 5 лет заключения", – отметил он.

Также, по его словам, правовым способом этим лицам будет доказано, что Славянск – это Украина.

"Грубое существо мужского пола, которое распускало руки, познакомится со статьей 296 Уголовного кодекса, которая предусматривает ограничение свободы до 5 лет", – подчеркнул Варченко.

Кроме этого, добавил он, гражданам, которые дерзко игнорируют противоэпидемические мероприятия и подвергают опасности других людей, агрессивно отказываясь пользоваться масками в общественном транспорте, правоохранители напоминают о содержании статьи 44.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание штрафом от 17 до 34 тысяч гривен.

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