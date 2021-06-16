Януковичу отказали в апелляции по делу о захвате власти

Апелляцию защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича отклонили. Адвокаты пытались обжаловать решение Шевченковского суда, который разрешил специальное (заочное) досудебное расследование о захвате власти в отношении беглого главы государства.

Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда. Отмечается, что решение суда первой инстанции обжалованию не подлежит.

"Проверив содержание апелляционной жалобы, изучив материалы судебного производства, судьей… отказано в открытии производства по апелляционной жалобе защитника", – подчеркнули в пресс-службе.

Там пояснили, что апелляционная жалоба была подана на судебное решение, которые, в порядке статьи 309 Уголовного процессуального кодекса, не подлежит обжалованию.

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Напомним, что Шевченковский районный суд Киева разрешил начать уголовное расследование против Януковича по подозрению в попытке захвата государственной власти. Ходатайство было подано прокуроров Офиса генпрокурора и удовлетворено полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года вступил в силу приговор Виктору Януковичу за государственную измену после того, как Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Облонского райсуда. Последний приговорил экс-президента к 13 годам тюрьмы.