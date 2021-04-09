Янукович захотел лично принимать участие в судебном процессе о сдаче Крыма

Беглый экс-президент Виктор Янукович выразил готовность участвовать в рассмотрении кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о сдаче Крыма. Она сейчас рассматривается в Верховном суде Украины.

С таким заявлением выступил представляющий его интересы адвокат Виталий Сердюк. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex, в котором работает правозащитник.

Отмечается, что Янукович обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению указанной жалобы.

"Уже много раз Виктор Янукович обращался в суды Украины с требованиями обеспечить его личное участие в судебных заседаниях, как в 2016-м это сделал Святошинский районный суд в деле "Беркута". Однако всегда находились причины для отказов. В деле о потере Крыма судьи и Оболонского районного и Киевского апелляционного судов, находясь под давлением власти, делали все, чтобы вывести из-под подозрения действительно виновных в трагедии на Майдане и сдаче Крыма. Участие Януковича в этих судебных процессах разрушило бы эту преступную стратегию", – заявил Сердюк.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить в Верховном суде независимость судебного процесса по Януковичу, а также призвал украинскую власть сделать заседание "открытым и честным".

"Прежде всего должно быть дано слово четвертому президенту. Только лишь тогда данный процесс сможет считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту, гарантированное как Конституцией Украины, так и ратифицированными ею международными конвенциями", – говорится в заявлении.

Отметим, что в марте Апелляционный суд города Киева подтвердил законность решения о заочном аресте Януковича по делу о захвате государственной власти.

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