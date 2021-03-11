ВАКС отменил постановление, которое остановило расследование дела против Януковича

9 марта Высший антикоррупционный суд отменил постановление детектива НАБУ о приостановлении расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в четверг, 11 марта, сообщили на сайте ВАКС. Таким образом, досудебное расследование по делу беглого президента продолжили.

Как сообщила пресс-служба суда, постановление детектива, на которое было подано жалобу, не соответствовало требованиям закона. Как отметили в ВАКС, оно должно основываться на принципах уголовного производства, с точки зрения формальных и содержательных критериев.

"Заслушав участников процесса, судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", – сказано в сообщении.

Также детектив не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества.

В ВАКС добавили, что из-за этого у следственного судьи нет возможности установить, какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования.

"А также каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается бывший президент Украины", – отметили в судье.

Согласно номеру дела, речь идет о завладении 220 млн гривен, выделенными из госбюджета для телекоммуникационной сети специального назначения (ч. 5 ст. 191 УК).

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