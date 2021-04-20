Wall Street Journal показал скопление российской техники и самолетов в Крыму. Фото со спутника

Американское издание Wall Street Journal опубликовало новые спутниковые снимки скоплений российских войск и техники, в частности истребителей Су-30, в оккупированном украинском Крыму.

Су-30 засняли на авиабазе в Саках 16 апреля. В статье сообщается, что еще в конце марта этих самолетов на спутниковых изображениях видно не было. Кроме того, из воздуха засняли колонну десантной техники РФ на полигоне Ангарский к юго-востоку от Симферополя 15 апреля.

Вероятно, это техника 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, переброшенной в Крым из Пскова.

Журналисты указали, что Россия перебросила на полуостров большее количество боевой техники, чем сообщалось ранее, "что повысило ее возможности для политического запугивания или военного вмешательства".

"Другие российские воинские части на Крымском полуострове включают в себя воздушно-десантные войска, мотострелковые и бронетанковые части, боевые вертолеты, дымогенераторы, разведывательные беспилотники, оборудование для постановки помех и военный госпиталь", – сказано в материале.

Фотографии издание получило от компании Maxar Technologies, которая поставляет коммерческие спутниковые снимки США и другим странам Запада.

Глава компании Дэн Яблонски заявил, что решил поделиться снимками с журналистами по собственной инициативе: "Думаю, это снимает некоторую неуверенность и сомнения в том, что на самом деле происходит в весьма неспокойном регионе".

"Они [россияне] должным образом развернули различные элементы авиации, которые потребуются для установления превосходства в воздухе над полем боя и непосредственной поддержки наземных войск", – сказал Филип Бридлав, генерал ВВС США в отставке. Он занимал пост главного военного командующего НАТО, когда российские войска захватили Крым и вторглись на Донбасс в 2014 году.

Как рассказали WSJ неназванные американские официальные лица, на данный момент возле границ Украины размещены около 80 тысяч российских военнослужащих. Это примерно вдвое больше, чем месяц назад.

Как ранее писал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил: стягивая войска на границе, президент России Владимир Путин хочет заставить Украину признать оккупацию части Донецкой и Луганской областей.