19 апреля первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек собирался прибыть в Москву для переговоров о поставке российской вакцины от коронавируса Covid-19. "В понедельник я вылетаю в Москву, где хочу договориться о возможных поставках „Спутника V“ после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств", — написал он в Twitter.

Эти переговоры были омрачены политическим скандалом, разразившимся в Чехии из-за российской вакцины (как говорится, не Словакией единой). В частности, премьеру пришлось уволить министра здравоохранения после его отказа разрешить "Спутник V". Ян Блатны выступал против использования российской вакцины от коронавируса до её одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Как бы то ни было, переговоры по "Спутнику V" не состоятся — ни 19 апреля, ни, очевидно, в какой-либо перспективе. За несколько дней до визита Ян Гамачек отказался от поездки в Россию. Причиной стала якобы необходимость участия в экстренном заседании правительства.

Новость об отмене визита первого вице-премьера Чехии появилась вечером в пятницу, 16 апреля, а на следующий день разразился российско-чешский шпионский скандал, который привёл к дипломатическому конфликту. Премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек созвали экстренную пресс-конференцию, на которой сообщили о высылке 18-ти сотрудников российского посольства.

"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами чётко определены как офицеры российских спецслужб СВР (Служба внешней разведки — прим. авт.) и ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба Вооружённых сил — прим. авт.). В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", — сказал первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел.

Премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрывам в военном комплексе в 2014 году. "На основании однозначных улик, полученных в ходе расследования, должен констатировать, что существует аргументированное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, подразделения 29155, к взрыву боеприпасов во Врбетице. Был причинён огромный материальный ущерб, возникла серьёзная угроза для многих жителей, но, прежде всего, погибли два наших гражданина — ни в чём не повинные отцы семейств", — отметил чешский политик.

О сложившейся ситуации был проинформирован президент Чехии Милош Земан (который, к слову, также настаивал на проведении переговоров с Россией по "Спутнику V"). Он полностью поддержал действия внешнеполитического ведомства страны.

"Мы находимся в такой же ситуации, как Великобритания при попытке отравления в Солсбери в 2018 году", — сказал Ян Гамачек. "Совместно с господином премьером мы информируем наших союзников — партнёров в Евросоюзе и НАТО. Мы их просим о поддержке", — заявил он.

Тем временем полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ. "Полиция Чехии, Национальный центр борьбы с организованной преступностью, в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями, просит помощи в розыске двух лиц, которые в период с 11.10.2014 года до 16.10.2014 года находились на территории Чехии — сперва в Праге, а затем в Моравскосилезском и Злинским краях. Эти лица владели российскими паспортами, выданными Александру Петрову, дата рождения — 13.07.1979, и Руслану Боширову, дата рождения 12.04.1978 (они, по версии европейских спецслужб, в 2018 году отравили Скрипалей в Солсбери — прим. авт.)", — сообщил представитель правоохранительных органов Ярослав Ибегей.

"Данные люди использовали каждый как минимум по два паспорта. Кроме российских, у них были паспорта Молдавии, выданный на имя Николая Попы, дата рождения — 18.07.1979, и Таджикистана, который был выдан Руслану Табарову, рождённому 23.10.1975", — отметил он.

В России на обвинения отреагировали по старинке в духе "ихтамнет".

Одной из первых на "амбразуру" бросилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Праге хорошо известно, что последует за подобными „фокусами“", — сказала она.

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", — сказано в официальном заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

"Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона", — заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жёсткий ответ от нас", — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Уж чем-чем, мы никогда в жизни подобными вещами не занимались. Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии?" — добавил он. По словам российского политика, России это ни к чему, так как у стран есть торговые отношения — Москва поставляет Праге газ.

К слову, о торговых отношениях Чехии и России — им скоро придёт конец. К примеру, в воскресенье, 18 апреля, стало известно, что россиян вряд ли допустят к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. В марте чешское правительство включило в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EDF и южнокорейскую KHNP. Размер тендера, уплывшего из рук россиян, не менее €6 млрд.

"Участие Росатома в тендере на строительство нового энергоблока АЭС „Дукованы“ представляется маловероятным", — заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

Мотив России "что-то взрывать в Чехии" имеется. Взрывы прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года, уничтожив склад № 16 и № 12. На воздух взлетело порядка 150 т боеприпасов. Погибли два человека из числа персонала, пришлось эвакуировать местных жителей. Очистка территории от боеприпасов стала самой дорогостоящей в истории Чехии (власти потратили порядка €40 млн) и заняла целых шесть лет. Несмотря на то, что работы официально завершены, территория считается опасной, и государство ведёт работу по выкупу земель.

Как пишет чешское издание Lidovky со ссылкой на анонимные источники, офицеры ГРУ Александр Мишкин, известный как "Александр Петров", и Анатолий Чепига, известный как "Руслан Боширов", были на месте взрыва 15 октября 2014 года — за день до первого взрыва. Они прибыли в Чехию 11 октября, а уехали 16 октября. При въезде предъявили загранпаспорта на вымышленные имена — Боширова и Петрова. Офицеры ГРУ официально заявили о посещении военного комплекса, отправив соответствующую заявку по электронной почте и предоставив документы на другие вымышленные имена — Табарова и Попы.

"Они заложили туда взрывчатку. Ловушка была для клиентов за рубежом, но, вероятно, взорвалась раньше. Вероятно, они хотели убить кого-то, кому предназначалось оружие. Это следственная версия", — заявил на условиях анонимности источник, близкий к следствию.

По данным чешских спецслужб, в то время, когда случился взрыв, на складах хранилось оружие, которое было предназначено для крупного болгарского оружейного поставщика. "Судя по всему, он поставлял оружие Украине, которая как раз воевала с Россией. Продавец должен был продать их украинским войскам, что, конечно, не понравилось бы Москве. Таким образом, если бы оружие было обезврежено с помощью взрывного устройства, заложенного в груз, это нанесло бы ущерб торговцу в глазах его партнёров", — пишет чешское издание Respekt.

Скорее всего, речь идёт о болгарском предпринимателе Емельяне Гебреве. После взрывов в Чехии, в 2015 году, его дважды пытались отравить боевым отравляющим веществом класса "Новичок" (это подтвердило расследование международной следственной группы Bellingcat).

В Чехии заявили, что рассекретят отчёт национальных спецслужб. Скоро цивилизованный мир в очередной раз убедится в том, что путинская Россия — это страна-террорист, которая устраивает террористические акты на территории других стран, в том числе государств—членов Евросоюза и Североатлантического альянса.

Также в воскресенье, 18 апреля, расследователь международной следственной группы Bellingcat Христо Грозева сообщил, что ему и его коллегам удалось идентифицировать ещё несколько офицеров ГРУ, которые находились в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года — соответствующее расследование будет опубликовано на предстоящей неделе. Как пишет Христо Грозев, раньше он считал, что Чепига и Мишкин получили звание "Героя России" за участие в аннексии Крыма, но может выясниться, что это связано с операцией в Чехии.

В Чехии расценили деятельность российских агентов проявлением вражды и актом государственного терроризма и планируют инициировать совместные действия против растущего влияния России в Европе. А тем временем Москва объявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии — они должны покинуть Россию до вечера понедельника. Судя по всему, ни о каком диалоге не может быть и речи.

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