Взрывы на складах боеприпасов в Украине могли устроить спецслужбы РФ – Bellingcat

Российское Главное разведывательное управление может быть причастно ко взрывам на складах боеприпасов в Украине в 2014-2015 годах.

Об этом в эфире "Еспресо. TV" заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его слова, такой вывод напрашивается с учетом данных о деятельности спецслужб РФ в Европе.

"Если Россия, ГРУ делали это в странах Европейского Союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, так вообще есть ли шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они также делали попытки подрывов в Украине", – пояснил Грозев.

Расследователь отметил, что методика подготовки взрывов в Чехии и Болгарии схожа. Поэтому в Bellingcat пришли к мнению, что ко взрывам на складах в Украине также может быть причастна Россия.

"Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления. То есть могли активировать бомбу позже, издалека с мобильного. Но сначала они всегда вызывали на складах пожар, а уже во время него задействовали детонатор. Так делали во всех случаях со складами", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов и работе на спецслужбы РФ.

Позднее болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев рассказал, что на складах в Врбетице было оружие для Украины. Он подтвердил, что его компания Emco поставляла вооружение в Украину после 2014 года.