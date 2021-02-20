Взрыв в Дрогобыче: Геращенко призвал командиров навести порядок в своих частях

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал командиров, офицеров и генералов Вооруженных сил Украины навести порядок в своих воинских частях, поскольку в них сейчас происходит бардак с оборотом и хранением оружия.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя взрыв в Дрогобыче Львовской области, в результате которого погибли два человека и еще один пострадал.

"Уважаемые командиры Вооруженных сил Украины! Офицеры и генералы! Наведите наконец-то порядок с оборотом и хранением оружия в ваших воинских частях. В частности, боевых гранат. Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче – это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната", – отметил Геращенко.

Заместитель главы МВД напомнил, что за прошлый год полиция изъяла у граждан 4,3 тысячи ручных гранат и 259 гранатометов.

"В абсолютном большинстве это оружие имеет происхождение из зоны действия Операции объединенных сил. Многие из наших военнослужащих, грубо нарушая закон, крадут и вывозят опасное оружие, которое нужно для противодействия агрессии России, и используют его в бытовых ссорах для совершения преступлений или просто развлечений", – отметил Геращенко.

По его словам, цена гранаты на черном рынка оружия составляет от 500 до 1 500 грн.

"Мы категорически против любых законодательных инициатив, ставящих целью разрешение свободного обращения короткоствольного оружия, которое можно носить скрыто на такие "дружественные встречи", которая произошла в Дрогобыче", – добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дрогобыче Львовской области 20 февраля из-за взрыва гранаты погибли два человека, еще один пострадал.

Как выяснилось, мужчина с женщиной пришли на встречу к знакомому. Один из них достал гранату, которая взорвалась в руках.