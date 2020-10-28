Взрыв под Харьковом: села остались без газа, пострадавшие – в критическом состоянии
Среди девяти пострадавших во время взрыва на газоперерабатывающей станции в поселке Березовское на Харьковщине 28 октября два человека находятся в критическом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом.
Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, передает "Суспільне". Отмечается, что в Дергачевском районе, где произошло ЧП, несколько сел отключили от газа.
По словам пресс-секретаря Харьковской ОГА Ксении Яриковой, двух травмированных доставили в Дергачевскую райбольницу, остальных направили в медучреждения областного центра.
Директор центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф Харьковской ОГА Виктор Забашта в эфире телеканала "Украина 24" добавил, что действия медработников на месте ЧП в 20 километрах от Харькова завершены.
"Госпитализировано 9 человек с травмами различной степени тяжести. Большинство – это ожоги, ожоги у двух пострадавших около 60%, но степень первая и вторая – это нетяжелые. Надеюсь, что жизни пострадавших ничего не угрожает", – подчеркнул Забашта.
По информации пресс-секретаря компании "Харьковгаз" Ольги Клименко, взрыв на газораспределительной станции произошел во время плановых работ газовиков.
Председатель Дергачевской райгосадминистрации Владимир Усов отметил, что подачу газа в поселки Пересечное и Ольшаны Дергачевского района прекратили. Подъезд к месту ЧП огражден красной лентой, там продолжили работать спасатели, газовая служба, правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мощный взрыв произошел на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области. Он привел к жертвам и большому количеству пострадавших, – 2 погибших и 9 раненых.
Очевидцы отметили, что сразу после взрыва не было дальнейшего возгорания, однако возникло задымление на площади почти 200 кв. метров.