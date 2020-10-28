Взрыв под Харьковом: села остались без газа, пострадавшие – в критическом состоянии

Среди девяти пострадавших во время взрыва на газоперерабатывающей станции в поселке Березовское на Харьковщине 28 октября, два человека находятся в критическом состоянии, еще два – в крайне тяжелом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, передает "Суспільне". Отмечается, что Дергачевском районе, где произошла ЧС, несколько сел отключили от газа.

По словам пресс-секретаря Харьковской ОГА Ксении Яриковой, двух травмированных доставили в Дергачевскую райбольницу, остальных направили в медучреждения областного центра.

Директор центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф Харьковской ОГА Виктор Забашта в эфире телеканала "Украина 24" добавил, что действия медработников на месте ЧП в 20 километрах от Харькова завершены.

"Госпитализировано 9 человек с травмами различной степени тяжести. Большинство – это ожоги, ожоги в двух пострадавших около 60%, но степень первая и вторая – это не тяжелые. И надеюсь, что жизни пострадавших ничего не угрожает", – подчеркнул Забашта.

По информации пресс-секретаря компании "Харьковгаз" Ольги Клименко, взрыв на газораспределительной станции произошел во время плановых работ газовиков.

Председатель Дергачевской райгосадминистрации Владимир Усов отметил, что подачу газа в поселках Пересечное и Ольшаны Дергачевского района прекратили. Подъезд к месту ЧП ограничен красной лентой, там продолжили работать спасатели, газовая служба, правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL: