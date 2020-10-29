Взрыв газа под Харьковом: число жертв увеличилось

Таша Адамович Расследования 11:12, 29.10.2020 Обновлено: 11:25, 29.10.2020

Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Дергачевском районе Харьковской области.

Об этом 29 октября сообщило "Суспільне Харків" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Харьковского горсовета Ольги Мирошниченко. Во время взрыва 61-летний мужчина получил около 80% ожогов тела и многочисленные травмы.

По словам пресс-секретаря, в больнице остались еще восемь травмированных. Двое из них в реанимации, четверо – в ожоговом отделении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • мощный взрыв произошел на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области. Он привел к жертвам и большому количеству пострадавших.

  • Очевидцы отметили, что сразу после взрыва не было дальнейшего возгорания, но возникло задымление на площади почти 200 кв. метров.

  • В результате ЧП без газа остались 3,5 тыс. человек, проживающих в 10 населенных пунктах.

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