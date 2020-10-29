Взрыв газа под Харьковом: число жертв увеличилось
Трагедия произошла в селе Березовское
Погибли три человека, еще девять получили травмы
10 населенных пунктов отключили от газоснабжения
Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Дергачевском районе Харьковской области.
Об этом 29 октября сообщило "Суспільне Харків" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Харьковского горсовета Ольги Мирошниченко. Во время взрыва 61-летний мужчина получил около 80% ожогов тела и многочисленные травмы.
По словам пресс-секретаря, в больнице остались еще восемь травмированных. Двое из них в реанимации, четверо – в ожоговом отделении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мощный взрыв произошел на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области. Он привел к жертвам и большому количеству пострадавших.
Очевидцы отметили, что сразу после взрыва не было дальнейшего возгорания, но возникло задымление на площади почти 200 кв. метров.
В результате ЧП без газа остались 3,5 тыс. человек, проживающих в 10 населенных пунктах.