Взрыв газа под Харьковом: число жертв увеличилось

Умер один из пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Дергачевском районе Харьковской области.

Об этом 29 октября сообщило "Суспільне Харків" со ссылкой на информацию пресс-секретаря Харьковского горсовета Ольги Мирошниченко. Во время взрыва 61-летний мужчина получил около 80% ожогов тела и многочисленные травмы.

По словам пресс-секретаря, в больнице остались еще восемь травмированных. Двое из них в реанимации, четверо – в ожоговом отделении.

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