Выживший в Ан-26 курсант Золочевский рассказал о катастрофе. Видео

Единственный выживший во время падения Ан-26 под Чугуевом курсант Вячеслав Золочевский поделился первыми воспоминаниями после трагедии.

В интервью ТСН он рассказал, что уже 27 сентября, через день после катастрофы, первый раз встал с больничной койки. По словам парня, он родился в "железной рубашке" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также стало известно, что парень с большим воодушевлением ждал 3-го курса учебы, ведь он начинался с летной практики.

До трагедии Золочевский успел налетать пять часов, а в день катастрофы должен был увеличить свою практику до 8 часов. По словам юного защитника, на борту Ан-26 курсанты осваивали навигацию, запуск двигателей и радиопереговоры. Самолет был оснащен 10 рабочими местами.

В момент падения, вспомнил Герой, он сидел практически рядом с кабиной пилота.

"Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен и я по ходу подлетел, ударился головой. Я был в отключке. Говорить я пока не буду", – сказал Золочевский.

Единственное, что парень отчетливо запомнил, – это попытку спасения своего друга Виталия Вильхового, который, к сожалению, умер в больнице от тяжелых ожогов.

Помимо погибшего побратима, Вячеслав потерял в роковом самолете все свою группу – из 12 курсантов, с которыми он учился, в живых остался только Золочевский.

Теперь Герой думает о своем будущем и решает, как быть с учебой. Ведь его жизнь перевернула трагедия 25 сентября. "Я еще не знаю. Может быть (продолжу учебу. – Ред.), может и нет. Все должно зажить", – сказал курсант.

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