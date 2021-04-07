Выживший при подрыве на мине в 'ЛНР' подросток рассказал детали. Фото и видео

Двое подростков подорвались в Славяносербске, на оккупированной территории Луганской области, когда гуляли.

Об этом рассказал выживший парень. Видео с ним, а также фото с места гибели второго опубликовал Telegram-канал Inside Donetsk (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Друг увидел тело. Он подбежал, это оказался кабан. Возле него было 10-15 мин. Друг сказал: "Иди глянь, что я нашел". Я предложил уйти оттуда, потому что могут быть еще мины. Я отошел на 4-5 метра, а он наступил ногой на мину. Произошел взрыв, после которого меня немного задело. Я начал убегать назад и услышал еще 8-9 взрывов. Кричу: Миша! Миша! А он не шевелится", – отметил выживший подросток.

Как свидетельствуют обнародованные снимки, трагедия произошла в районе минного поля, которое уставлено табличками с предупреждением об опасности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что террористы сообщили о подрыве двух подростков на минно-взрывном устройстве в Славяносербске. Один из них, 2004 года рождения, погиб, а второй получил осколочное ранение.