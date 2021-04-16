Высохшее Балановское водохранилище в Крыму показали с высоты. Видео

В сети опубликовали кадры аэросъемки почти высохшего Балановского водохранилища в Белогорском районе временно оккупированного Крыма.

Ролик появился на YouTube -канале "Индустриальный Крым". Автор отметил, что это место славилось своей живописностью среди местного населения, которое любило приезжать туда на отдых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Показательно, что ранее наполняемость этого водоема составляла 5,1 млн куб. м. В настоящее же время объем его запасов пресной воды составляет менее 1 млн кубометров, то есть только 1/5 от предыдущих показателей.

Площадь водного зеркала Балановского водохранилища до засухи равнялась 41 гектару, глубина – до 28 метров. Размеры плотины – 35 м в высоту на 358 м в длину.

Напомним, в оккупированном Крыму признали, что в туристический сезон там могут еще сильнее ограничить подачу воды. Проблема обострится, если россияне, которые отказались от поездок в Турцию, поедут на полуостров.

Между тем оккупационная "власть" Симферополя в начале апреля заявила, что ресурса водохранилищ для города "при нынешних притоках и ограниченном водозаборе" хватит только на 140 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко напомнил крымчанам, что из-за проблем вододефицита на полуострове Россия попытается максимально обеспечить этим ресурсом только военных и оккупационных надзирателей. Однако об обычных людях она не будет переживать.