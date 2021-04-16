Высохшее Балановское водохранилище в Крыму показали с высоты. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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5,0 т.
Балановское водохранилище в Крыму

В сети опубликовали кадры аэросъемки почти высохшего Балановского водохранилища в Белогорском районе временно оккупированного Крыма.

Ролик появился на YouTube -канале "Индустриальный Крым". Автор отметил, что это место славилось своей живописностью среди местного населения, которое любило приезжать туда на отдых (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Балановское водохранилище в Крыму почти высохло
Сейчас Балановское водохранилище наполнено водой на 1/5

Показательно, что ранее наполняемость этого водоема составляла 5,1 млн куб. м. В настоящее же время объем его запасов пресной воды составляет менее 1 млн кубометров, то есть только 1/5 от предыдущих показателей.

Площадь водного зеркала Балановского водохранилища до засухи равнялась 41 гектару, глубина – до 28 метров. Размеры плотины – 35 м в высоту на 358 м в длину.

Ранее в Балановском водохранилище умещалось 5,1 млн кубометров воды
Из-за дефицита воды в Балановском водохранилище осталось меньше 1 млн куб. м воды

Напомним, в оккупированном Крыму признали, что в туристический сезон там могут еще сильнее ограничить подачу воды. Проблема обострится, если россияне, которые отказались от поездок в Турцию, поедут на полуостров.

Между тем оккупационная "власть" Симферополя в начале апреля заявила, что ресурса водохранилищ для города "при нынешних притоках и ограниченном водозаборе" хватит только на 140 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко напомнил крымчанам, что из-за проблем вододефицита на полуострове Россия попытается максимально обеспечить этим ресурсом только военных и оккупационных надзирателей. Однако об обычных людях она не будет переживать.

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