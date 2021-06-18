Вышедший досрочно на свободу педофил изменил фамилию и открыл "охоту" на детей: кого задержали под Одессой

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Происшествия
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педофил Виталий Филипов Южный Одесская область

В Одесской области полицейские задержали четырежды судимого преступника, который насиловал и развращал детей. Он переехал в г. Южный после того, как три года тому досрочно вышел из колонии – суд посчитал, что матерый рецидивист встал на "путь исправления". Однако педофил под новой фамилией открыл "охоту" на маленьких мальчиков.

Подробнее о шокирующей ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Шантажировал жертв и заманивал новых

О задержании на Одесщине серийного педофила 16 июня сообщило местное издание "Думская". По информации источников в прокуратуре, им оказался семидесятилетний житель города Южный.

По данным следствия, мужчина заманил девятилетнего мальчика в комнату общежития и изнасиловал – при этом записывал на видео все происходящее. Эта запись стала для педофила "счастливым билетом" для поиска новых жертв. Преступник пригрозил ребенку, что покажет "фильм" его друзьям, а чтобы этого не случилось, ребенок должен приводить к "дедушке" своих сверстников. Этих детей преступник также насиловал и шантажировал...

Тревогу забили родители одного из пострадавших и обратились в полицию. Во время расследования были установлены жертвы 70-летнего педофила, а он сам задержан и помещен в СИЗО.

По информации OBOZREVATEL, в полицию Одесской области продолжают поступать заявления родителей пострадавших мальчиков.

Виталий Филипов во время задержания в г. Южный Одесской области
Десятилетиями насиловал мальчиков

Как выяснили журналисты OBOZREVATEL, задержанный в Южном Виталий Филипов родился в г. Белгород-Днестровский Одесской области.

Мужчина был неоднократно судим за преступления против детей, причем первый раз его отправил за решетку Белгород-Днестровский городской суд – тогда, в 1968 году, преступнику было всего 17 лет. Вторая судимость – в 1997 году в Днепропетровской области. Третья в 2001 году в Херсоне.

За преступления, совершенные в 2012 году уже в Кировограде (теперь – Кропивницкий), – изнасилование малолетних, развращение, порнография – рецидивист отправился в четвертый раз отбывать наказание. На счету преступника было несколько жертв, младшему из которых на тот момент исполнилось всего 2 годика.

Выйти на свободу насильник детей должен был в августе 2021 года. Однако в феврале 2018 года Петровский районный суд Кировоградской области удовлетворил ходатайство педофила и "скостил" ему треть срока. Суд посчитал, что опасный преступник... встал на путь исправления.

Причем местная прокуратура пропустила сроки для апелляции, а опомнилась спустя аж полгода в августе 2018-го. Суд, соответственно, не принял к рассмотрению жалобу, так как решение об освобождении педофила уже вступило в законную силу.

Менял имена, чтобы скрыть прошлое

Как стало известно нашим журналистам, осенью 2018 года педофил устроился на работу охранником в г. Южный Одесской области.

В этом небольшом приморском городе педофил превратился в Виталия Филипова. Источники OBOZREVATEL утверждают, что минимум два раза из четырех он был судим под другими фамилиями.

Педофил Виталий Филипов
"Вечером к нему на работу приходил мальчик – называл дедушкой"

Как рассказал OBOZREVATEL директор Дворца культуры "Дружба" Петр Кутинец, персонал коммунального учреждения набирали через центр занятости. Тогда в ДК и пришел Филипов – 67-летний мужчина заинтересовался вакансией охранника.

"На эту должность мне не нужен был человек семи пядей во лбу, с какими-то сверхспособностями – это обычная должность охранника, который работает посменно. Зарплата скромная, в очередь на вакансию никто не выстраивался. Все, что я увидел в трудовой книжке Филипова, – меня ничего не смутило. А запомнилось, что у мужчины было консерваторское образование. Я еще подумал, может он потом будет участвовать в концертах. У него, кстати, оказался хороший голос – пел для женщин, когда поздравляли их с 8 марта", – рассказал директор.

Дворец культуры "Дружба" в Южном. В нем проходят концерты и работают детские кружки

По словам руководителя ДК, за все время к Виталию Филиппову не было претензий: "Он был хорошим и ответственным сотрудником. Не очень контактным, не искал дружбы с кем-то. Я даже подумать не мог, что такое произойдет...".

Пару раз директор Дворца культуры видел, как вечером к охраннику приходил мальчик, который называл Филиппова дедушкой. "Больше гостей не было – к нему не ходили ни друзья, ни женщины. Меня информация о задержании нашего охранника просто шокировала", – добавил Петр Кутинец.

Не менее потрясены и другие местные жители. Во Дворце культуры занималось много детей и никто не подозревал, что рядом с ними находится неоднократно судимый насильник.

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