Вышедший досрочно на свободу педофил изменил фамилию и открыл "охоту" на детей: кого задержали под Одессой

В Одесской области полицейские задержали четырежды судимого преступника, который насиловал и развращал детей. Он переехал в г. Южный после того, как три года тому досрочно вышел из колонии – суд посчитал, что матерый рецидивист встал на "путь исправления". Однако педофил под новой фамилией открыл "охоту" на маленьких мальчиков.

Подробнее о шокирующей ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

О задержании на Одесщине серийного педофила 16 июня сообщило местное издание "Думская". По информации источников в прокуратуре, им оказался семидесятилетний житель города Южный.

По данным следствия, мужчина заманил девятилетнего мальчика в комнату общежития и изнасиловал – при этом записывал на видео все происходящее. Эта запись стала для педофила "счастливым билетом" для поиска новых жертв. Преступник пригрозил ребенку, что покажет "фильм" его друзьям, а чтобы этого не случилось, ребенок должен приводить к "дедушке" своих сверстников. Этих детей преступник также насиловал и шантажировал...

Тревогу забили родители одного из пострадавших и обратились в полицию. Во время расследования были установлены жертвы 70-летнего педофила, а он сам задержан и помещен в СИЗО.

По информации OBOZREVATEL, в полицию Одесской области продолжают поступать заявления родителей пострадавших мальчиков.

Как выяснили журналисты OBOZREVATEL, задержанный в Южном Виталий Филипов родился в г. Белгород-Днестровский Одесской области.

Мужчина был неоднократно судим за преступления против детей, причем первый раз его отправил за решетку Белгород-Днестровский городской суд – тогда, в 1968 году, преступнику было всего 17 лет. Вторая судимость – в 1997 году в Днепропетровской области. Третья – в 2001 году в Херсоне.

За преступления, совершенные в 2012 году уже в Кировограде (теперь – Кропивницкий), – изнасилование малолетних, развращение, порнография – рецидивист отправился в четвертый раз отбывать наказание. На счету преступника было несколько жертв, младшему из которых на тот момент исполнилось всего 2 годика.

Выйти на свободу насильник детей должен был в августе 2021 года. Однако в феврале 2018 года Петровский районный суд Кировоградской области удовлетворил ходатайство педофила и "скостил" ему треть срока. Суд посчитал, что опасный преступник... встал на путь исправления.

Причем местная прокуратура пропустила сроки для апелляции, а опомнилась спустя аж полгода – в августе 2018-го. Суд, соответственно, не принял к рассмотрению жалобу, так как решение об освобождении педофила уже вступило в законную силу.

Как стало известно нашим журналистам, осенью 2018 года педофил устроился на работу охранником в г. Южный Одесской области.

В этом небольшом приморском городе педофил превратился в Виталия Филипова. Источники OBOZREVATEL утверждают, что минимум два раза из четырех он был судим под другими фамилиями.

Как рассказал OBOZREVATEL директор Дворца культуры "Дружба" Петр Кутинец, персонал коммунального учреждения набирали через центр занятости. Тогда в ДК и пришел Филипов – 67-летний мужчина заинтересовался вакансией охранника.

"На эту должность мне не нужен был человек семи пядей во лбу, с какими-то сверхспособностями – это обычная должность охранника, который работает посменно. Зарплата скромная, в очередь на вакансию никто не выстраивался. Все, что я увидел в трудовой книжке Филипова, – меня ничего не смутило. А запомнилось, что у мужчины было консерваторское образование. Я еще подумал, может он потом будет участвовать в концертах. У него, кстати, оказался хороший голос – пел для женщин, когда поздравляли их с 8 марта", – рассказал директор.

По словам руководителя ДК, за все время к Виталию Филиппову не было претензий: "Он был хорошим и ответственным сотрудником. Не очень контактным, не искал дружбы с кем-то. Я даже подумать не мог, что такое произойдет...".

Пару раз директор Дворца культуры видел, как вечером к охраннику приходил мальчик, который называл Филиппова дедушкой. "Больше гостей не было – к нему не ходили ни друзья, ни женщины. Меня информация о задержании нашего охранника просто шокировала", – добавил Петр Кутинец.

Не менее потрясены и другие местные жители. Во Дворце культуры занималось много детей и никто не подозревал, что рядом с ними находится неоднократно судимый насильник.