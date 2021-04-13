Выпускница интерната на Николаевщине, где 16-летнюю заставили сделать аборт, заявила о других таких же случаях

Выпускница школы-интерната в Николаевской области, где принудительно сделали аборт 16-летней воспитаннице, заявила, что такой случай уже не первый.

Девушка по имени Снежана рассказала, что руководство ее также заставило лишиться ребенка от любимого парня, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я сделала аборт, потому что боялась. Сказали: "Ты умная девочка, тебе не нужен этот ребенок, тебя будут гнобить. Давай ты лучше сделаешь аборт, а мы тебе поможем", – подчеркнула выпускница.

По ее словам, такие истории были и ранее, но про них молчат, потому что боятся воспитателей, которые бьют и домогаются девочек.

"Вадим Борисович мог взять за грудь, засовывал язык в рот, будил, лапал. Руководство никак не реагирует", – сказала Снежана.

В свою очередь уполномоченный президента по правам ребенка Павел Шульга добавил, что слышал от воспитанников множество историй, когда их заставляли лишиться ребенка.

Воспитатель, о котором говорила девушка, отрицает все обвинения. А по поводу 16-летней он отметил, то та якобы сама захотела сделать аборт.

Также в больнице заверили, что девочка давала согласие на процедуру.

В то же время 16-летнюю Викторию переводят из интерната в реабилитационный центр. Сейчас она в шоковом состоянии, что подтвердил психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Березовском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" 16-летней девушке принудительно сделали аборт, несмотря на то, что она хотела оставить ребенка. По словам омбудсмена, девочку держали несколько дней в изоляторе и кормили абортивными препаратами.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Подозреваемым грозит три года лишения свободы.