На теле были следы побоев? В Чехии в реке нашли 19-летнего украинца: подробности трагедии

В Чехии несколько дней искали 19-летнего жителя Закарпатья Петра Майора. И 8 июня полиция Праги обнаружила бездыханное тело украинца в реке Влтава. Причину смерти должны установить с помощью судмедэкспертизы. Однако знакомые парня говорят, что на погибшем были следы побоев.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Петр пропал еще 1 июня. В тот вечер он якобы пошел к какой-то девушке, но так и не вернулся. Об этом сообщили в Facebook в группе живущих в Чехии украинцев "От дома к дому"

Родные тревогу подняли через несколько дней, обратились в местную полицию. Во вторник, 8 июня, в центре Праги в реке Влтава возле дебаркадера-ресторана "Матильда" люди увидели тело. На место прибыла полиция и достала его – это был Петр Майор.

"Я разговаривал с родными парня. Они говорят, что на лице были следы побоев. Что с ним случилось, сейчас можно только догадываться", – говорит OBOZREVATEL местный житель села Малая Уголька Тячевского района Александр.

По словам мужчины, Петр из хорошей семьи. "Когда-то его мама была техническим работником в школе. У него есть еще брат и младшая сестра. Отец умер лет семь назад, он долго болел. Чтобы сводить концы с концами, они собирали ягоды и грибы в лесу, потом их продавали. Теперь сыновья ездят на заработки в Чехию", – рассказывает он.

Судя по странице Петра в соцсети, многие его родственники работают в Чехии.

"У нас тут в регионе никакой достойной работы для людей нет. Поэтому на хозяйстве остались только пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Все остальные на заработках, в основном в Чехии. Они там уже официально работают, им идет стаж, потом будут получать пособия. Есть и медстраховки. Поэтому смерть в Чехии для наших сел не редкость. Люди умирают там или погибают, потом их доставляют в родные села, тут уже на родине и хоронят. Но процедура доставки тела очень долгая и бюрократическая. Нужно много справок, без которых вывезти человека просто не разрешат", – говорит Александр.

Семья очень тяжело переживает смерть 19-летнего Петра. По словам Марии, которая знала парня, в Чехии он работал на стройках, куда отправился сразу же после окончания учебы в школе.

"Парень работящий, неплохой. Сейчас всеми бумагами в Чехии занимается его брат, а мама тут. Она плачет, очень переживает, что там с сыном произошло. Никто не верит, что он просто так в реку бросился, скорее всего, его побили. Будет ли чешская полиция расследовать и разыскивать тех, кто это сделал, не знаю. Он же украинец, а не чех", – вздыхает она.

В чешской полиции сообщили, что проведут вскрытие тела Петра Майора, чтобы установить причины смерти. OBOZREVATEL будет внимательно следить за развитием событий.