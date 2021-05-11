Выкачка подземных вод в Крыму грозит катастрофой, – Умеров

Проблема нехватки пресной воды в оккупированном Россией Крыму будет актуальна и этим летом. Активное использование подземных вод полуострова может привести к непоправимым экологическим последствиям.

Необходимые запасы пресной воды для Крыма имеются только на материковой части Украины. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Мне кажется, что в этом году тоже будут проблемы с водой. Потому что за зиму "власти" не сумели заполнить все водоемы. А теперь уже не осталось времени, чтобы их заполнять. Поэтому они опять будут делать вид, что экономят и определять какие-то приоритеты", – заметил он.

В этом контексте Умеров констатировал, что на первом месте у оккупационных властей – военные объекты.

"На самом деле приоритетом должно быть население, но они по-своему определяют приоритеты. Огромное количество воды уходит на военные объекты. На первое место они ставят нужды военных объектов".

Он также пояснил, чем грозит масштабная эксплуатация источника подземных вод. "Что касается подземных вод, то их безрассудное использование приводит к серьезным последствиям. Если воду безрассудно брать из подземных источников, то она замещается соленой водой и это очень серьезно влияет на экологию".

Умеров заявил, что на сегодняшний день проблема водоснабжения Крыма является самым действенным рычагом давления на оккупанта. "Тут надо занимать очень жесткую позицию, ни в коем случае не соглашаться на какие-либо компромиссы", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 27 апреля запасы Чернореченского водохранилища, обеспечивающего водой Севастополь, составляют 27,8 млн кубометров. Их должно хватить до конца 2021 года.