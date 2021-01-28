'Выпустите меня отсюда!' Что происходит в нелегальных домах престарелых и почему жалуются украинцы

Нелегальные дома престарелых после пожара в Харькове и гибели 16 человек отделались легким испугом. После проверок большинство из них продолжили свою теневую деятельность.

Но как показал опыт похожей трагедии под Киевом еще в 2016 году, никто ответственности за гибель людей так и не несет. А украинцы продолжают жаловаться на соседство с такими домами, которые доставляют им одни неприятности.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

После жуткого пожара в нелегальном доме престарелых "Золотое время" власть решила реформировать эту сферу. В Украине прокатилась волна проверок, однако такие частные учреждения как функционировали, так и продолжают это делать.

Так, например, мы позвонили в сеть домов престарелых "Родной дом" под видом клиентов, которые хотят сдать к ним своего близкого. Владелец рассказал, что у него только что закончилась проверка, была полиция, пожарные. Но им удалось доказать, что все у них в порядке.

"Нет, никто нас не закрыл. Мы предоставили все документы, все хорошо. Некоторые другие дома закрыли, нам звонят родственники стариков и просят принять их родных, потому что девать их некуда", – сообщил мужчина.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выступил за существование как частных домов, так и государственных. При этом он подчеркнул необходимость изменений в работе этой сферы.

Правда, в парламент был передан проект закона о частных домах престарелых еще после пожара в мае 2016 года в учреждении "Родной очаг" в Броварском районе под Киевом (тогда погибли 17 человек, включая медсестру).

По словам бывшего министра соцполитики Андрея Ревы, тогда в Раде хода документу не дали, поскольку теневые учреждения приносят огромные доходы их владельцам и легализовать их никто не хочет.

Получится ли на этот раз поставить под контроль теневой бизнес на стариках и инвалидах – будет видно.

Делу о пожаре в Леточках (Броварский район) уже почти пять лет, но суд так и не вынес своего приговора, все это время его футболят из суда в прокуратуру и обратно.

В последний раз запись о деле появлялась в судебном реестре еще летом 2018 года. И только сейчас, после очередной трагедии, о нем снова вспомнили и назначили очередное ознакомительное заседание суда. Похоже, что дело специально разваливают.

Обвиняемым проходит врач-травматолог Олег Павлович Дмитренко, но своей вины он не признает. В городской Броварской больнице нам заявили, что этот доктор якобы уже лет 10 у них не работает.

Судя по материалам дела, бывший врач и владелец ООО "Родной очаг" имеет несколько таких домов. Когда случилась трагедия, суд Шевченковского района Киева арестовал его имущество.

Однако сейчас защита Дмитренко настаивает на отмене этого решения. Более того, теперь якобы нет ни одного человека, имеющего к нему претензии.

Нам удалось связаться с адвокатом Геннадием Лихитченко, который представлял интересы одной из потерпевших сторон.

"Мы одни из последних вышли из этого дела, отказались от своих претензий. Поскольку для моей клиентки это все было сложно. И дедушку сдавали в этот дом, потому что он был в таком состоянии, что сам мог что-то поджечь. Там еще оставались претензии родных погибших, которые живут за границей, с ними обвиняемому не удавалось договориться", – рассказал нам Лихитченко.

Суд уже дважды возвращал обвинительный акт в прокуратуру, поскольку в нем не было указано, какие именно нарушения пожарной безопасности могли привести к такому пожару.

Жители Харькова часто жаловались на нелегальный дом престарелых, где произошел пожар. Рядом возле него находится также учреждение для реабилитации наркозависимых и соседи рассказывали, что его обитатели не раз грабили дома людей, проживающих в этом районе. Жалобы писали в полицию, но никто не реагировал.

Также в Киевскую прокуратуру обратились и жители села Подгорцы Киевской области. Они рассказали, что на улице Ситняковской, 65 всего лишь на 10 сотках расположен нелегальный пансионат для пожилых людей "Забота". На этой площади, по их словам, пожилым людям очень "тесно".

Также соседи рассказывают, что этот частный дом принадлежит какому-то физику. "Он так и не поменял целевое назначение дома. Если тут находится дом престарелых, хоспис, ведется бизнес, то здание должно быть выведено из жилой застройки в нежилую. И в таком случае владельцы, арендаторы должны платить налоги. А так они просто зарабатывают на родственниках этих несчастных стариков", – говорит соседка Алиса.

Другие соседи рассказывают, что часто больные и несчастные старики кричат и просят о помощи. Они могут выходить на балкон и кричать: "Заберите меня отсюда!" Или когда открываются ворота, подбегают к ним и тоже просят: "Выпустите меня отсюда!"

Одна из жительниц, которая живет прямо по соседству с домом, рассказывает, что пожилые люди кричат и стонут всю ночь. А персонал не торопится их успокоить или ввести лекарства, которые должны снимать боль. Частенько няни, которые остаются дежурить на ночь в доме престарелых, якобы бегают на соседнюю заправку за спиртным. Только когда примерно в 11 часов утра появляются посетители, постояльцам дома дают лекарства, и они успокаиваются до вечера.

Жильцы улицы также говорят, что во время вспышки коронавируса тут часто умирают люди, катафалки приезжали за ними чуть ли не через день. А перчатки и защитные маски работников, которые выносят умерших, потом ветер разносит по всем окрестностям.

В полиции на жалобы людей внимания не обращают и говорят, что никто не собирается заниматься расследованием нелегального дома престарелых. Но в этой сфере уже давно следует навести порядок. Справится ли власть?