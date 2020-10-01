Выдворивших Саакашвили из Украины пограничников будут судить

Борис Бондарь Расследования 15:24, 1.10.2020 Обновлено: 15:41, 1.10.2020

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины из-за незаконного задержания экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в 2018 году.

Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора Украины. Пограничников обвиняют в превышении служебных полномочий.

Расследованием установлено, что бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве.

После этого его принудительно переместили самолетом в Республику Польша в порядке реадмиссии.

"Что касается других высокопоставленных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов, причастных к совершению указанного уголовного преступления, расследование продолжается", – сказано в сообщении

Пограничникам грозит от 3 до 8 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля 2018 года в Киеве в Музейном переулке возле ресторана "Сулугуни" был задержан экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Государственная пограничная служба и Миграционная служба Украины 12 февраля 2018 года выдворили экс-президента Грузии, лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили в Польшу из-за нарушения политиком законодательства.

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