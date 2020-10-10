Выборы в Украине: полиция отчиталась о нарушениях за последние сутки

За минувшие сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса в Украине.

Как сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел, всего в течение суток в полицию поступило 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано в Киеве – 38, в Черкасской – 26, в Херсонской – 18, в Киевской – 17, в Запорожской – 16, по 14 – во Львовской и Ривненской, в Одесской – 12 по 11 – в Донецкой и Черниговской, по 9 – в Днепропетровской, Николаевской и Полтавской, по 8 – в Волынской и Тернопольской, по 7 – в Винницкой и Закарпатской, по 5 – в Кировоградской, Луганской, Сумской и Харьковской, в Житомирской – 4, по 3 – в Ивано-Франковской и Черновицкой, в Хмельницкой областях – 2.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3616 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Киевской области – 425, в городе Киеве – 384, в Донецкой – 245, в Днепропетровской – 244, во Львовской – 243, в Одесской – 174, в Запорожской – 167, в Закарпатской – 156, в Херсонской – 145, в Кировоградской – 144, в Полтавской – 140, в Ривненской – 114, в Черновицкой – 113, в Харьковской – 106, в Николаевской – 103, в Черкасской – 102, в Луганской – 98, в Черниговской – 91, в Ивано-Франковской – 79, в винницкой – 75, в Сумской – 73, в Тернопольской – 63, в Волынской – 60, в Житомирской – 40, в Хмельницкой областях – 26.

В Едрей внесены сведения о 273 уголовных правонарушениях: 137 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 126 – связаны с избирательным процессом.

Также составлены 933 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

mvs.gov.ua

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mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер списка в Черкасский областной совет от "Европейской Солидарности" Роман Сущенко рассказал ОБСЕ о нарушениях избирательного процесса в Украине.

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября.