На Херсонщине избиратели массово сменили адреса: раскрыта схема

На Херсонщине разоблачили факт массового подкупа граждан для искусственного изменения адресов проживания накануне местных выборов.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Установлено, что к правонарушению причастна местная жительница, действовавшая в интересах одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины в курортной зоне.

Украинцам, которые меняли место голосования, переводили деньги на карточку, когда в Государственном реестре избирателей появлялась информация об изменении адреса. Таким образом успели подкупить более 200 человек.

По указанию организаторов, избиратели вообще не должны были приходить на участки. Члены комиссии сами планировали бросить бюллетени в урну и искусственно увеличить количество голосов определенному кандидату.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 5 сентября по 24 октября 2020 года в Национальную полицию Украины поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.