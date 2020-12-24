ВСУ установили имена террористов "ДНР" через слитые документы

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
8,2 т.
Террористы на Донбассе

В сети появились документы с почты террористов "ДНР", в которых четко указаны звания, имена и даже позывные некоторых из них.

Их обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Речь идет о плане работы, составленном "начальником Донецкого "ГУ МВД ДНР" Василием Горячевым.

"Василий и остальные гуси иже с ним нам и нашим правоохранительным органам давно известны. "Подполковник полиции" Дмитрюк А. Ю., "подполковник полиции" Свитыч Д. В., "полковник полиции" Волошин Ю.Ю. ("Купон"). А как насчет пополнения нашей базы коллаборационистов новыми фамилиями? Меняйте позывные и номера мобильников, товарищи", – иронизирует защитник Украины.

В частности, в списке оккупантов Донбасса фигурируют такие имена:

  • лейтенант Демич Ф. Ю.

  • полковник Емельянов Р. В.

  • полковник Шерстобитова С. Г.

  • майор Котенко А. А.

  • беркутовец, полковник Терещенко А. Г.

  • старший лейтенант Лагунин В. С.

  • подполковник Гречко П. И.

  • Подполковник Стрельцов А. Ю.

  • Подполковник Романов В. А.

  • подполковник Хавиков Д. А.

В сеть попал план работы террористов "ДНР"
В бумагах указаны реальные имена оккупантов Донбасса
В некоторых абзацах указаны даже позывные наемников "ДНР"
ВСУ обнародовали рассекреченные документы "ДНРовцев"
Оккупанты Донбасса "засветили" в сети свои имена
План работ боевиков "ДНР" попал в руки к ВСУ.
Террористы "ДНР" подробно расписали свои звания и имена с позывными.
Новые рассекреченные имена террористов "ДНР" стали известны ВСУ.
Все оккупанты "ДНР" в этом документе имеют "офицерские" звания.
Документы с почты боевиков на Донбассе утекли в сеть

Документ ДНР

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