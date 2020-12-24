ВСУ установили имена террористов "ДНР" через слитые документы

В сети появились документы с почты террористов "ДНР", в которых четко указаны звания, имена и даже позывные некоторых из них.

Их обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Речь идет о плане работы, составленном "начальником Донецкого "ГУ МВД ДНР" Василием Горячевым.

"Василий и остальные гуси иже с ним нам и нашим правоохранительным органам давно известны. "Подполковник полиции" Дмитрюк А. Ю., "подполковник полиции" Свитыч Д. В., "полковник полиции" Волошин Ю.Ю. ("Купон"). А как насчет пополнения нашей базы коллаборационистов новыми фамилиями? Меняйте позывные и номера мобильников, товарищи", – иронизирует защитник Украины.

В частности, в списке оккупантов Донбасса фигурируют такие имена:

лейтенант Демич Ф. Ю.

полковник Емельянов Р. В.

полковник Шерстобитова С. Г.

майор Котенко А. А.

беркутовец, полковник Терещенко А. Г.

старший лейтенант Лагунин В. С.

подполковник Гречко П. И.

Подполковник Стрельцов А. Ю.

Подполковник Романов В. А.

подполковник Хавиков Д. А.

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