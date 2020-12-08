ВСУ усилили авиацию и показали боевой самолет

Военно-воздушные силы (ВВС) Вооруженных сил Украины получили еще один модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, который является для них основным боевым самолетом.

Его передало государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", которое входит в состав "Укроборонпрома". Истребитель 7 декабря прибыл из Львова в место дислокации подразделения ВВС, передает сайт госконцерна (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что модернизация МиГ-29 позволила увеличить в нем дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку. А также расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния истребителя, двигателей и ряда бортовых систем.

"Передача самолета проходит с небольшой задержкой – ключевые для завершения работ работники нашего завода и предприятия-партнеры преодолевали COVID-19. Каждый в коллективе почувствовал, что работа стала более ответственной. Выполнение Государственного оборонного заказа в условиях пандемии требует не только производственной дисциплины, но и самодисциплины", – прокомментировал передачу заказчику МиГ-29МУ1 директор ГП "ЛГАРЗ" Дмитрий Матрунчик.

По его словам, истребитель прошел капитальный ремонт с продлением ресурса, получил мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить на 20% дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации

Справка: модернизированный истребитель МиГ-29МУ1 официально принят на вооружение ВВС Украины. В общем многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят спектр ракет типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. МиГ-29 оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты истребителя от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что до конца 2021 года на вооружение ВСУ поступят украинские ракетные комплексы "Нептун", которые будут защищать морское побережье. Всего нужно пять таких дивизионов.